Agatha: Coven of Chaos, Patti LuPone nello spin-off di WandaVision

L'attrice di American Horror Story e Pose raggiunge la protagonista Kathryn Hahn.

La congrega di Agatha Harkness dà il benvenuto a un validissimo elemento. La leggenda di Broadway Patti LuPone si è unita al cast della prossima serie Marvel di Disney+ Agatha: Coven of Chaos, spin-off di WandaVision incentrato sulla vicina di casa ficcanaso diventata una strega malvagia interpretata da Kathryn Hahn.

Cosa sappiamo di Agatha: Coven of Chaos

Al momento non è chiaro chi LuPone interpreterà nella nuova serie, ma stando alle voci intercettate da Deadline potrebbe trattarsi proprio di una strega. L'attrice nominata all'Emmy raggiunge gli altri membri del cast annunciati precedentemente Emma Caulfield Ford (di nuovo nel ruolo di Dottie da lei interpretato in WandaVision), Aubrey Plaza (The White Lotus) e Joe Locke (Heartstopper).

Disponibile in streaming il prossimo inverno, lo spin-off porta la firma di Jac Schaeffer, l'ideatore e showrunner di WandaVision, e racconterà una storia in continuità con la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Nel finale di WandaVision, Agatha ha perso la battaglia per assorbire la magia di Wanda, e quest'ultima l'ha intrappolata per sempre nel personaggio della sua vicina di casa, Agnes.