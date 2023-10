Addio a Matthew Perry: L'attore trovato morto nella sua casa, aveva 54 anni

News Serie TV

L'attore Matthew Perry, noto soprattutto per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie di successo Friends, è morto. Aveva 54 anni.

Secondo TMZ, nel pomeriggio di sabato, Perry è stato trovato privo di sensi nella jacuzzi della sua casa a Los Angeles dal suo assistente. Inizialmente il sito aveva indicato come causa della morte l'annegamento, ma questo non è stato confermato. Come non è certo allo stato attuale che l'attore abbia avuto un arresto cardiaco.

Matthew Perry: Il successo di Friends e il dramma della dipendenza

Perry è stato il volto di Chandler, uno dei sei amici di Manhattan protagonisti della sitcom di enorme successo Friends, per dieci anni, dal 1994 al 2004. Per questo ruolo era stato nominato all'Emmy come miglior attore protagonista in una comedy nel 2002. Al prestigioso premio televisivo era stato candidato altre quattro volte negli anni successivi, due delle quali per il ruolo da guest star - Joe Quincy - nel drama West Wing. In tv aveva recitato inoltre nelle comedy di breve durata Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine e The Odd Couple. Si ricordano inoltre il suo ruolo da guest star nel legal drama The Good Wife, nei panni dell'avvocato e influente politico Mike Kresteva, personaggio che più di recente aveva ripreso nello spin-off The Good Fight, e di nuovo al fianco delle ex co-star di Friends Courteney Cox e Lisa Kudrow rispettivamente in Cougar Town e Web Therapy. Una delle sue ultime apparizioni televisive risale al 2021, nella Reunion di Friends. Speciale nel quale la sua partecipazione era stata in forse quasi fino all'ultimo momento a causa dei suoi problemi di salute.

Quasi per tutta la vita, Perry ha combattuto una battaglia contro la dipendenza da alcol e farmaci. Come lui stesso aveva raccontato nel suo libro di memorie Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, aveva iniziato a bere quando aveva 14 anni. All'età di 18, si considerava un bevitore accanito, e mentre aveva sperato che il suo ruolo in Friends potesse salvarlo da quella china, la pressione di un tale successo lo aveva spinto a bere ancora di più. Nel libro, Perry aveva dettagliato anche la sua "abitudine al Vicodin", che lo aveva accompagnato per gran parte del tempo trascorso in Friends. "Si può seguire la traiettoria della mia dipendenza se si misura il mio peso di stagione in stagione", aveva scritto. "Quando ero grosso, era colpa dell'alcol; quando ero magro, delle pillole; quando avevo il pizzetto, di un sacco di pillole". Ma non si era mai dato per vinto: più volte aveva cercato di curarsi, investendo tempo e denaro, molto denaro, nella riabilitazione, tra migliaia riunioni dell'Alcolisti Anonimi e quindici volte in centri di recupero. Tra i suoi maggiori sostenitori, la collega e amica Jennifer Aniston, della quale aveva detto: "Lei è stata quella con cui sono stato più in contatto. Sono davvero grato per questo". L'abuso di OxyContin lo aveva portato, nel 2018, a un passo dalla morte. Costretto a un intervento chirurgico d'emergenza per una perforazione gastrointestinale, era rimasto in coma per due settimane e ricoverato per cinque mesi. "I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere", aveva raccontato a People. "Quello è stato il momento in cui mi sono davvero avvicinato alla fine dei miei giorni".

Warner Bros. Television, lo studio dietro Friends, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Siamo devastati dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia di Warner Bros. Television Group. L'impatto del suo genio comico si è fatto sentire in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nel cuore di tanti. Questo è un giorno straziante e inviamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan". NBC, che ha trasmesso la serie, ha dichiarato invece: "Siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa troppo prematura di Matthew Perry. Ha portato così tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con il suo perfetto tempismo comico e la sua ironia. La sua eredità attraverso vivrà innumerevoli generazioni".