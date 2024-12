A pochi giorni dal finale di Yellowstone, le star promettono: I fan non rimarranno delusi

News Serie TV

L'ultimo atto della serie di successo è in arrivo anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW.

È possibile che il pubblico si aspettasse qualcosa di diverso per il capitolo conclusivo di Yellowstone. Tuttavia, osservando i dati d'ascolto negli Stati Uniti, si intuisce quanto la storia cucita dall'ideatore Taylor Sheridan attorno all'assenza improvvisa del protagonista Kevin Costner e, conseguentemente, del suo personaggio, John Dutton, stia appassionando. Ora, in vista del gran finale di domenica prossima, le star della serie promettono un finale "magnifico" che non lascerà deluso nessuno.

Yellowstone: Le dichiarazioni dei protagonisti prima del finale

Secondo Gil Birmingham (interprete sin dal principio di Thomas Rainwater, uno dei nemici della famiglia Dutton), l'episodio finale - intitolato Life Is A Promise - è "scritto magnificamente. Penso di dover dire che non è tanto la destinazione quanto il viaggio" la parte più bella. "Questo è ciò che rende gli show di Taylor così drammaticamente avvincenti. Sono i dettagli, i colpi di scena che lo rendono interessante. Una volta che sei a destinazione, tutto quello che doveva succedere è successo. Ma qual è stata l'esperienza emotivamente, psicologicamente, spiritualmente parlando per le persone coinvolte in ciò? Penso che sia per questo che Yellowstone sia una corsa così grande per i nostri fan".

Wes Bentley (Jamie Dutton) è ansioso di vedere la reazione del pubblico. "Non vedo l'ora di vedere cosa gli spettatori ne penseranno", ha detto a TVLine. "Mi sono affidato molto agli spettatori per comprendere la loro esperienza con lo show, perché è molto diversa dalla mia. Interpretando un ruolo, non riuscivo a stare al passo con la serie mentre la stavamo girando, e alla fine ho deciso che mi andava bene così, non sapere come apparivo davanti alla macchina da presa o come stava andando o quale montaggio stavano usando. Mi sono appoggiato alle profondità del personaggio, e sembrava funzionare, quindi mi sono rivolto al pubblico per scoprire come si sentissero riguardo alle cose. Sono entusiasta di vedere come si sentiranno riguardo al modo in cui si concluderà la seconda parte della quinta stagione".

Qualunque sia questo modo, il cast di Yellowstone è unanime nell'affermare che l'episodio finale è molto, molto buono. Gli spettatori "non si sentiranno come se avessero sprecato il loro tempo negli ultimi sei anni", ha detto Luke Grimes (Kayce Dutton). In Italia, gli ultimi sei episodi della serie, il primo dei quali dà forma alla dipartita di John Dutton dopo il polemico passo indietro di Costner, andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 20 dicembre, ogni venerdì.