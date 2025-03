9-1-1: Nashville, Chris O'Donnell di NCIS: Los Angeles è il primo protagonista

News Serie TV

Il nuovo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville svela il suo primo personaggio, interpretato dalla star di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell.

Il cast di 9-1-1: Nashville, nuovo spin-off dell'emergency drama di successo 9-1-1, comincia a prendere forma. Chris O'Donnell, per quattordici stagioni uno dei protagonisti del procedurale NCIS: Los Angeles, è il primo ad aver firmato per uno dei ruoli principali nella serie.

Cosa si sa di 9-1-1: Nashville?

In onda durante la stagione televisiva 2025-26, 9-1-1: Nashville è stata ordinata da ABC lo scorso mese e sarà il secondo spin-off di 9-1-1 dopo la recentemente conclusa 9-1-1: Lone Star. Creata da Ryan Murphy, dal suo frequente collaboratore Tim Minear e dallo showrunner di Lone Star Rashad Raisani, e da loro prodotta a livello esecutivo con il co-ideatore e la star di 9-1-1 Brad Falchuk e Angela Bassett, ci aspettiamo che la nuova serie seguirà una squadra di vigili del fuoco, poliziotti, paramedici e centralinisti del 911 della capitale del Tennessee mettere a rischio le proprie vite per salvare quelle in pericolo degli altri.

O'Donnell, per il quale quello in 9-1-1: Nashville sarà il primo ruolo dopo la conclusione di NCIS: Los Angeles nel maggio del 2023, interpreterà Don Sharpe, un rude capitano dei vigili del fuoco che gestisce la caserma più trafficata della città insieme con il suo amato figlio. Un marito devoto e un padre di famiglia, Don è anche un cavalcatore di rodeo e nasconde dei segreti.

Il nuovo spin-off di 9-1-1: Perché Nashville?

In una recente intervista con TVLine, Minear ha spiegato i motivi per cui Nashville è stata scelta come ambientazione del nuovo spin-off: "In primo luogo, penso che sia una città davvero interessante e con una sua personalità. È molto diversa da Austin. Abbiamo fatto una 9-1-1 da stato rosso [con Lone Star], ma Austin è una città molto blu. Nashville sembrava persino un po' più del Sud. Ha anche l'industria della musica country e sembrava un posto divertente in cui ambientare un pezzo del franchise". Inoltre, "il Tennessee è molto accomodante produttivamente parlando. Anche questo ha influito sul nostro ragionamento. Ci sono alcuni stati che pensi sarebbero posti fantastici in cui ambientare lo show, ma non è conveniente farlo".