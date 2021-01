50 serie tv in arrivo a febbraio su Disney+ con la nuova area Star

News Serie TV

Tra le prime visioni in arrivo ci sono anche Godfather of Harlem, Helstrom e Solar Opposites.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Disney+ ha pubblicato la lista completa delle serie tv che il 23 febbraio si aggiungeranno alla sua offerta con il lancio di Star, una nuova area presente all'interno della piattaforma streaming, destinata a portare agli abbonati un nuovo mondo di contenuti - non solo serie ma anche film e programmi di intrattenimento - rivolti a un pubblico più maturo. Produzioni originali, come Big Sky, Godfather of Harlem, Helstrom, Love, Victor e la serie animata Solar Opposites, e tantissimi cult del piccolo schermo, come 24, Buffy, Grey's Anatomy, Lost e X-Files. Il catalogo si arricchirà di mese in mese ma saranno già 50 i titoli disponibili al lancio del nuovo brand.

Prima di lasciarvi all'elenco completo delle serie tv disponibili dal prossimo mese, ricordiamo che Star sarà incluso nell'abbonamento a Disney+, i cui costi rimarranno invariati fino al 22 agosto per chi è già abbonato mentre saranno di 8,99 € al mese o di 89,99 € all'anno (invece di 6,99 € e 69,99 €) per i nuovi abbonati. Inoltre, vista la natura dei contenuti, per essere sicuri che Disney+ resti un servizio adatto a un pubblico di tutte le età e garantisca l'esperienza che i genitori si aspettano, un nuovo parental control permetterà di stabilire dei limiti di accesso per specifici profili basati sulla classificazione per età, consentendo di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto.

Disney+: Tutte le serie tv disponibili su Star

24, Stagioni 1-8

24: Live Another Day, Miniserie

24: Legacy, Stagione 1

9-1-1, Stagioni 1-2

Alias, Stagioni 1-5

American Dad!, Stagioni 1-10

Atlanta, Stagioni 1-2

Big Sky, Stagione 1

Black-ish, Stagioni 1-5

Bones, Stagioni 1-12

Brothers & Sisters, Stagioni 1-5

Buffy l'ammazzavampiri, Stagioni 1-7

Castle, Stagioni 1-8

Cougar Town, Stagioni 1-6

Desperate Housewives, Stagioni 1-8

Devious Maids, Stagioni 1-4

Duro a morire, Stagioni 1-7

I Griffin, Stagioni 1-17

FEUD, Stagione 1

FlashForward, Stagione 1

Glee, Stagioni 1-6

Godfather of Harlem, Stagione 1

Grey's Anatomy, Stagioni 1-16

Helstrom, Stagione 1

High Fidelity, Stagione 1

Homeland, Stagioni 1-8

How I Met Your Mother, Stagioni 1-9

La vita secondo Jim, Stagioni 1-8

Lost, Stagioni 1-6

Love, Victor, Stagione 1

Marte, Stagioni 1-2

Modern Family, Stagioni 1-11

Perception, Stagioni 1-3

Prison Break, Stagioni 1-5

Resurrection, Stagioni 1-2

Revenge, Stagioni 1-4

Scandal, Stagioni 1-7

Scream Queens, Stagioni 1-2

Scrubs, Stagioni 1-9

Sleepy Hollow, Stagioni 1-4

Solar Opposites, Stagione 1

Station 19, Stagioni 1-2

The Cleveland Show, Stagioni 1-4

The Gifted, Stagioni 1-2

The Strain, Stagioni 1-4

Terra Nova, Stagione 1

Terriers, Stagione 1

The Americans, Stagioni 1-6

Ugly Betty, Stagioni 1-4

X-Files, Stagioni 1-11