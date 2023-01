1923 arriva in Italia: Paramount+ annuncia la data dello spin-off di Yellowstone

News Serie TV

La serie con Harrison Ford e Helen Mirren sarà disponibile in streaming da febbraio.

Paramount+ ha annunciato finalmente la data italiana di 1923, l'attesissimo nuovo spin-off prequel della serie di successo Yellowstone, creato come quest'ultima da Taylor Sheridan e interpretata dalle leggende di Hollywood Harrison Ford e Helen Mirren. L'appuntamento è per il 12 febbraio, ogni domenica con un nuovo episodio in streaming.

1923: La trama e il resto del cast

1923 segue le vicende di 1883, nella quale i lontani antenati dei Dutton hanno intrapreso un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, dove sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch, e introduce gli spettatori alle prossime due generazioni della famiglia, mentre lottano per sopravvivere alle pandemie, a una siccità senza precedenti, all'illegalità, al proibizionismo e al fenomeno sempre più diffuso del furto di bestiame. Una battaglia che tutti loro combattono sotto la nuvola della Grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio.

Ford e Mirren interpretano Jacob Dutton, il fratello del James di 1883, e sua moglie Cara, un'immigrata irlandese, minacciati con il resto della famiglia - inclusi i nipoti John Sr. e Spencer (James Badge Dale e Brandon Sklenar), figli di James - da individui disposti a tutto per ottenere la loro terra. Il resto del cast include Timothy Dalton (Doom Patrol) nel ruolo del malvagio e intimidatorio Donald Whitfield, Marley Shelton (The Lottery) di Emma, la moglie rispettosa di John Sr. (il nonno del futuro John di Yellowstone), e Darren Mann (Animal Kingdom) di Jack, il figlio profondamente leale di entrambi, oltre a Robert Patrick (Scorpion), Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Michelle Randolph (Lo strano Natale di Bianca Snow), Sebastian Roché (The Originals), Brian Geraghty (Big Sky), Peter Stormare (Prison Break), Tim Dekay (White Collar) e Joseph Mawle (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere).