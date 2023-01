1899 cancellata a Netflix

News Serie TV

La serie degli ideatori di Dark Jantje Friese e Baran bo Odar aveva esordito poco più di un mese fa.

La prima cancellazione del 2023 è la più inaspettata. Netflix ha deciso che il mystery drama tedesco 1899, recente nuova creazione del duo di Dark Jantje Friese e Baran bo Odar, non potrà tornare con una seconda stagione. Nelle prime tre settimane di disponibilità, era stata la seconda serie in lingua inglese più vista sulla piattaforma, e la quarta in quella successiva, accumulando complessivamente quasi 240 milioni di ore fruite.

Netflix cancella 1899: Il commento degli ideatori

"È con il cuore pesante che vi informiamo che 1899 non sarà rinnovata", hanno scritto Friese e Odar su Instagram. "Ci sarebbe piaciuto concludere questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, come abbiamo fatto con Dark. Ma le cose a volte non vanno come avevi programmato. È la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per aver fatto parte di questa avventura meravigliosa. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai".

Sebbene i numeri di 1899 non siano stati malvagi, sono molto lontani da quelli di alcuni recenti successi di Netflix - Mercoledì (1,23 miliardi), Dahmer (856 milioni), la stagione 4 di Stranger Things (1,35 miliardi) e la seconda di Bridgerton (656 milioni). Con ogni probabilità, non ricompensavano costi non indifferenti per una produzione così complessa.

La serie raccontava di un gruppo di migranti provenienti da contesti diversi che, lasciato il Vecchio Continente a bordo di un piroscafo, si erano diretti a nord-ovest, verso New York City, per iniziare una nuova vita. Tutti loro avevano in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro all'estero, ma la traversata aveva subito una svolta imprevista quando l'avvistamento in mare aperto di un'altra nave di migranti alla deriva scomparsa da mesi aveva trasformato il loro viaggio verso la terra promessa in un incubo terrificante.