1883: Tom Hanks appare a sorpresa nello spin-off di Yellowstone

La star di Hollywood è apparso in una scena flashback del secondo episodio.

Anche 1883 ha avuto il suo premio Oscar. Se Yellostone sta facendo strage di cuori grazie anche alla performance e notorietà di Kevin Costner, il suo nuovo spin-off prequel ha rilanciato ospitando la star di Forrest Gump e Cast Away Tom Hanks nel secondo episodio arrivato in streaming su Paramount+ ieri. Una sorpresa, giacché il cammeo non era stato annunciato precedentemente, resa possibile dall’amicizia di lunga data tra l'attore e la star Tim McGraw.

1883: Il ruolo di Tom Hanks

1883 racconta le origini della famiglia Dutton, seguendo gli antenati dei protagonisti di Yellostone durante il loro viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia. Una famiglia in fuga dalla povertà, i Dutton cercano un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana. Hanks è apparso in una scena flashback ambientata durante la Guerra Civile, nei panni, o meglio, nell'uniforme di un generale di nome George Meade. Come dicevamo, la serie è riuscita ad avvicinare la star hollywoodiana grazie al rapporto di amicizia che lega McGraw e la moglie Faith Hill - interpreti nella serie di Taylor Sheridan dei coniugi James e Margaret Dutton - con lui e la moglie Rita Wilson.

"Vuoi solo non rovinare la scena quando hai Tom Hanks lì con te", ha commentato McGraw a Cinemablend. "È un brav'uomo. Siamo amici da molto tempo. Rita, sua moglie, e Faith sono migliori amiche, e Tom e io siamo amici da 24-25 anni. Sapevo che c'era questa parte e l'ho chiamato per dirgli 'Ehi, ti interesserebbe fare un cammeo in questa serie che stiamo facendo?'. E lui mi ha detto 'Dimmi quando essere lì', e si è presentato".

1883 ha esordito con numeri record negli Stati Uniti, i più alti di sempre su Paramount+, e sul via cavo, dove il primo episodio è stato proposto in via eccezionale da Paramount Network, i più alti per una nuova serie dal 2015. In Italia lo spin-off non ha ancora una collocazione ma è plausibile arriverà con il lancio della piattaforma nel 2022, mentre la quarta stagione inedita di Yellostone è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW ogni martedì alle ore 21:15.