Yellowstone: Paramount+ allunga 1883 e ordina il nuovo spin-off 1932

Il nuovo prequel della serie di successo seguirà un'altra generazione di Dutton.

A quanto pare, ViacomCBS ha addentato Yellowstone all'osso e niente glielo farà mollare. Poche ore fa, durante l'ultimo Investor Day, la compagnia dietro il servizio streaming Paramount+ ha annunciato l'ordine di un terzo spin-off del drama di successo creato da Taylor Sheridan. Intitolato 1932, il nuovo prequel si aggiunge a 1883, in programmazione con numeri straordinari dallo scorso dicembre, e all'ancora inedito 6666.

Le belle notizie non finiscono qui. Mentre 1883, la serie più vista di sempre su Paramount+, non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione, il servizio streaming ha annunciato all'evento che altri 9 episodi della serie arriveranno in tv più tardi quest'anno. Al momento non è chiaro se questi saranno un'estensione della prima stagione, per la quale sono stati già prodotti 9 episodi, o andranno a costituire di fatto la seconda. La scelta dei termini ci porta a propendere per la prima ipotesi, a meno che 1883 non sia stata concepita come una serie di una sola stagione, con un inizio e una fine ben definiti, e Sheridan abbia chiesto più episodi per sviluppare le sue idee.

1932: La trama del nuovo spin-off di Yellowstone

Come probabilmente saprete, in 1883 Sheridan sta raccontando la storia dei lontani antenati dei Dutton di Yellowstone, i quali decidono di intraprendere un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, lì dove un giorno sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch. 1932 seguirà invece una successiva generazione di Dutton durante il periodo dell'espansione a occidente, il proibizionismo e la Grande Depressione.

"Taylor Sheridan ha dato all'albero genealogico dei Dutton radici lunghe e forti, e molti rami che continuano a coinvolgere un pubblico da record", ha dichiarato il produttore esecutivo di 1883 David C. Glasser. "È pazzesco lavorare con Taylor, ViacomCBS e l'intero team in questo universo". Questi annunci seguono il rinnovo a Paramount Network di Yellowstone, attualmente la serie più vista della tv americana, per una quinta stagione, e l'ordine del già citato 6666, spin-off incentrato su un altro storico ranch del Texas, un luogo dove lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono, dove ogni cosa viene sempre superata in pericolosità dalla successiva, dove si fatica duramente per allevare i migliori cavalli e il miglior bestiame del mondo, e dove nascono e si formano cowboy che non hanno eguali.