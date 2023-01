La vita bugiarda degli adulti, recensione: Luci e ombre di una serie potente e alienante

È disponibile su Netflix l'adattamento del romanzo più recente di Elena Ferrante, una storia di formazione che vuole colpire a tutti i costi puntando su contrasti ed eccessi, ma non sempre ci riesce: ecco la nostra recensione.

Una delle serie più attese del 2023 dopo il successo globale de L'amica geniale e forte della peculiare capacità delle opere di Elena Ferrante di essere trasposte in immagini, La vita bugiarda degli adulti è arrivata su Netflix portando con sé altissime aspettative. Con un cast ricercato e un team di scrittura che comprende buona parte degli autori de L'amica geniale (la stessa Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis, che l'ha anche diretta), questa serie si presenta come un racconto di formazione fatto di contrasti: la "Napoli alta" del Vomero e la "Napoli bassa" del Pascone, la borghesia e il sottoproletariato, l'infanzia e l'età adulta, la verità e le bugie. L'abbiamo attesa tanto e, pur essendo perfettamente in grado di intrattenerci, ha in parte tradito quel patto di fiducia che lega Ferrante ai suoi lettori diventando un'altra storia. La storia, evidentemente, del regista Edoardo De Angelis il quale, più che accompagnare le parole della scrittrice, le ha interpretate a modo suo traducendole in immagini spesso insistenti, eccessive e alienanti. Come capirete da questa recensione, La vita bugiarda degli adulti è una serie che, nel voler essere "potente e ambiziosa" (per citare la vice presidente dei contenuti italiani di Netflix Tinni Andreatta), finisce per essere presuntuosa. Forse per rincorrere un ideale di prodotto internazionale e strizzare l'occhio soprattutto a quegli americani che tanto hanno amato la misteriosa scrittrice napoletana negli ultimi anni.

La vita bugiarda degli adulti, la trama: I contrasti sono il motore della serie

La vita bugiarda degli adulti, così come l'omonimo romanzo di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O, racconta la crescita dell'adolescente Giovanna (l'esordiente Giordana Marengo) che nella Napoli degli anni '90 cerca se stessa scontrandosi con gli altri. La sua storia oscilla tra due lati della città che si respingono e si attraggono costantemente: il Vomero, dove Giovanna vive con i suoi genitori borghesi Andrea (Alessandro Preziosi) e Nella (Pina Turco), e la periferia di zia Vittoria (Valeria Golino) a Poggioreale. Per capire chi è veramente, Giovanna vuole conoscere la zia Vittoria - una donna selvaggia e sfacciata che il fratello Andrea ha da anni allontanato - a cui i genitori dicono, inorriditi, che assomigli. Combatte così una battaglia quotidiana con l'ipocrisia, cercando di squarciare quel velo sottilissimo che divide la verità dalle bugie, ma rimanendone lei stessa coperta.

Questi contrasti vengono resi visivamente giustapponendo la Napoli da cartolina di Posillipo (dove vivono Costanza e Mariano, gli amici di famiglia di Andrea e Nella) a quella popolare del Pascone; le fini cene private in famiglia alla scena caotica e ribelle dei centri sociali; la musica dei 99 Posse a quella di Édith Piaf. Nei diversi contesti, Giovanna si muove come un'equilibrista: sbaglia, cade, si rialza, ci ripensa. Fa "capa e cesso" per cercare di capire chi è e cosa vuole. E alla fine mente, "perché è bello". Come fanno tutti quelli che conosce.

La vita bugiarda degli adulti, recensione: Una serie che vuole essere troppo

Ci troviamo di fronte a una serie "sporca" e ricercata allo stesso tempo, rude e poetica. Ma che soffre di un certo manierismo nel volerci sorprendere a tutti i costi con guizzi registici e trovate fini a se stesse, forse più adatti al grande schermo. Un effetto sicuramente voluto da Netflix che non a caso ha scelto il regista di Indivisibili e Il vizio della speranza, noto per uno stile fortemente personale. Capita, però, che le immagini prendano il sopravvento sulla sceneggiatura e che certe scene si prolunghino oltre il necessario, supportate da una colonna sonora talvolta invadente (la lunghissima scena nel quinto episodio con Fischia il vento in sottofondo sembra quasi voler far diventare una hit la celebre canzone partigiana, alla stregua di una Bella ciao qualsiasi de La casa di carta).

Anche la recitazione risulta teatrale (un "vizio" di molti attori italiani - ancor più napoletani - che stride per chi è abituato a confrontarsi con le serie americane). Fa eccezione Valeria Golino, il cui personaggio richiedeva un eccesso di enfasi. E infatti la sua Vittoria - prosperosa, impertinente, eccessiva eppure premurosa - sorprende ed è la figura più centrata e fedele al romanzo. Il risultato, nel complesso, è sì un prodotto ricco di significati metatestuali che sono un diretto riferimento al libro, come il braccialetto regalato da Vittoria a Giannina. Eppure ci lascia perplessi per non essere stato in grado, nel voler essere troppo e altro, di trasmetterci del tutto la forza immaginifica delle pagine di Elena Ferrante. Ma, forse, semplicemente in alcuni casi le immagini non possono sostituire le parole. È il potere della letteratura.