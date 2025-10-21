Il Mostro: su Netflix la serie firmata da Stefano Sollima che ci riporta con maestria nell'incubo di un caso mai risolto

Scritta e diretta con grande rigore, arriva su Netflix il 22 ottobre Il Mostro, la serie firmata da Stefano Sollima che ricostruisce i delitti del mostro di Firenze raccontandocene le origini. La recensione di Daniela Catelli.

L'attesa è finita: il 22 ottobre arriva su Netflix, dopo la presentazione in anteprima Fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, Il Mostro, una serie molto attesa soprattutto per lo sguardo inedito e originale scelto dal regista Stefano Sollima e dallo sceneggiatore Leonardo Fasoli nell'affrontare una vicenda tante volte raccontata dalla cronaca, dai libri e da opere di fiction. Dopo aver potuto visitare il set ed esserci resi conto di persona della meticolosità di questa ricostruzione, che copre all'incirca trent'anni della nostra storia, abbiamo visto i quattro episodi che compongono la serie e raccontano come e dove è iniziata la lunga scia di sangue e orrore che ha percorso la Toscana dal 1974 al 1985 e che non ha mai avuto soluzione certa, nonostante la condanna nel 1999 di due “compagni di merende” di Pietro Pacciani, Mario Vanni (morto nel 1991) e Giancarlo Lotti (scomparso nel 2002). Come hanno fatto Sollima e Fasoli a trovare un approccio inedito a una storia di cui molti di noi, sbagliando, pensano di sapere già tutto? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Il Mostro: lo sguardo di Sollima e Fasoli sui protagonisti della vicenda

L'approccio scelto da Stefano Sollima e Leonardo Fasoli è stato innanzitutto quello di una ricerca il più accurata possibile delle fonti: materiali d'archivio, atti processuali, interviste e libri, con la consulenza del “mostrologo” Francesco Cappelletti, presente anche sul set per assicurare la massima veridicità possibile. Gli autori hanno provato a fare il contrario rispetto ai molti, anche coinvolti nelle indagini, che sono partiti da una tesi che hanno cercato di dimostrare adattandole i fatti, a dispetto delle apparenti contraddizioni. In ognuno degli episodi della serie seguono un possibile colpevole, che anche se non è il mostro, è comunque un mostro, perché tutti in questo caso sono esponenti di una società arcaica e patriarcale per la quale le donne sono oggetti da usare e in casi estremi da sacrificare, come proprietà degli uomini e esseri di serie B, per difendere il senso dell'onore famigliare. Per questo gli autori partono dagli anni Sessanta, dalle vicende che sfociarono nel primo omicidio con la Beretta calibro 22 che avrebbe firmato tutti i duplici delitti attribuiti al mostro, ovvero dall'omicidio nel 1968 di Barbara Locci e del suo amante Antonio Lo Bianco a Signa. Parliamo della cosiddetta “pista sarda”, che vide coinvolte le famiglie Mele e Vinci, e la bella Barbara moglie di Stefano Mele, costretta a sposarsi molto giovane e additata come poco di buono e responsabile di quanto le accadde, per colpa della sua vita dissoluta. In realtà dalla serie emerge chiaramente quanto la sua fosse voglia di libertà e di ribellione alla semi schiavitù in cui era tenuta dalla famiglia del marito e dallo squallore anche morale di quest'ultimo. A quell'omicidio, commesso nell'auto in cui i due facevano l'amore, era presente il figlio della donna, Natalino Mele, un bambino di 6 anni, la cui vita è stata segnata da quel trauma e che nel corso degli anni è stato chiamato più volte, inutilmente, a testimoniare.

Il Mostro: una storia di bugie, tradimenti e omertà narrata con grande efficacia

Quello che colpisce nella serie di Sollima e Fasoli è innanzitutto il suo immergersi - e immergerci - in una società antiquata e repressiva e la capacità di entrare nell'intimità di personaggi che ci trasmettono il loro disagio, che si tratti dell'atteggiamento passivo e succube di Stefano Mele, della perversione del fratello Giovanni Mele, o dell'arrogante violenza di Francesco e Salvatore Vinci e dei personaggi che ruotano loro attorno. Dalla Sardegna alla Toscana rurale, con le campagne battute da guardoni e pornografi, incubo delle coppiette in cerca di intimità, coi duplici omicidi che dal 1974 al 1985 bagnano di sangue questi luoghi, sacrificando a non si sa quale follia 12 ragazzi colpevoli di amarsi e infierendo sui corpi femminili, la storia nella serie si dipana fino all'entrata in scena del personaggio più mediatico, Pietro Pacciani, su cui chiude il sipario. Ne usciamo con una sensazione di orrore legata non solo ai fatti di sangue, ma all'impossibilità (o incapacità) di sbrogliare una matassa fatta di contraddizioni, bugie, ritrattazioni e vuoti di memoria, col sospetto di un piano omertoso che copre altre responsabilità ed errori di inquirenti convinti di essere sulla pista giusta, puntualmente smentiti dai delitti successivi all'arresto del presunto mostro.

Il Mostro è molto diverso da altri lavori di Stefano Sollima, anche nella rappresentazione della violenza, il cui avvenire nel buio, di notte, fuori scena (con la parziale eccezione delle varie versioni del delitto Locci), diventa metafora dell'oscurità in cui sembrano vivere i protagonisti e che finisce per avvolgere anche lo spettatore, che si sentirà a tratti confuso perché non “imboccato” dagli autori ma spinto a farsi una propria idea della vicenda di cronaca nera più terribile che abbia colpito così a lungo la gioventù del nostro paese e di cui i più anziani ricorderanno esattamente le sensazioni di smarrimento e orrore. Indubbiamente è una scelta coraggiosa quella di concentrarsi sul (possibile) inizio di una catena che ruota intorno ad un'arma mai più ritrovata, in modo non lineare, intrecciando epoche e luoghi per narrare una vicenda piena di false piste seminate ad arte che ha prodotto decine (se non centinaia) di teorie. A parer nostro si tratta di una scommessa vinta, anche se non nascondiamo di essere rimasti con la voglia di vedere almeno un'altra stagione. A contribuire alla riuscita di una serie davvero unica e originale, oltre a tutto il reparto tecnico artistico, sono sicuramente gli attori, a noi sconosciuti, ma dotati di una intensità espressiva e fisica notevole, e che vogliamo citare, come meritano, in chiusura di questa recensione: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.