Il Mostro. dal set con Stefano Sollima al prossimo arrivo su Netflix di una serie da non perdere

L'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di visitare uno dei set della serie Il Mostro di Stefano Sollima, dedicata all'irrisolta e sanguinosa vicenda del mostro di Firenze, che arriverà su Netflix il 22 ottobre in quattro puntate. Le impressioni di allora e di oggi.

La data è il 19 gennaio 2024, un giorno d'inverno nuvoloso ma mite, quando, grazie a Netflix, sbarchiamo con pochi colleghi sul set della serie Il Mostro, la serie che Stefano Sollima sta girando da una sceneggiatura di Leonardo Fasoli e che approderà in esclusiva in streaming sulla piattaforma il 22 ottobre dopo l'acclamata anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Come sempre accade grazie alla magia del cinema, anche quando è in forma seriale, una volta varcata la porta medievale che immette nella cittadina laziale di Ronciglione, un borgo sui Monti Cimini, ci ritroviamo in una sorta di capsula del tempo. La strada è invasa da comparse in abiti tipici degli anni Sessanta, con parcheggiate ai lati della strada (e pronte a partire al ciak) diverse Seicento, Cinquecento e altre auto del periodo, con qualche Lambretta, mentre le botteghe sulla piazza hanno ritrovato vecchie e dimenticate insegne. Capiamo subito, come ci confermeranno Sollima e Fasoli, che si intrattengono con noi tra una ripresa e l'altra, che la cittadina laziale fa le veci della Lastra a Signa di quasi sessant'anni fa, dove vivevano alcuni dei protagonisti della vicenda raccontata nella serie che indaga il caso ancora aperto (come recita il titolo di un recente libro del giornalista investigativo Pino Rinaldi) del cosiddetto mostro di Firenze, autore di otto efferati duplici omicidi di coppie con mutilazione dei corpi femminili, mai catturato ma di volta in volta individuato in qualcuno che poi, puntualmente, veniva scagionato da un nuovo delitto quando il presunto colpevole era in carcere.

Il Mostro: un lavoro maniacale nel rispetto della verità, qualunque essa sia

Sollima e Fasoli, per orientarsi in una vicenda terribile che copre quasi trent'anni della storia nera del nostro paese e che è stata abbondantemente coperta da ogni tipo di media hanno lavorato, ci raccontano, in modo approfondito e maniacale, durante la preparazione per circa un anno: il tempo necessario per leggere le migliaia di pagine di atti giudiziari, gli innumerevoli libri e articoli sull'argomento, le varie vicende personali e per entrare in contatto coi pochi personaggi ancora in vita e disposti a ripercorrere quelle dolorose vicende. Un lavoro che per Sollima, noto perfezionista, si riflette sulle scelte artistiche ed estetiche: il direttore della fotografia Paolo Carnera, lo scenografo Paki Meduri e il costumista Mariano Tufano, tutte eccellenze e collaboratori da tempo del regista, ci raccontano le difficoltà nel ricostruire in ogni minimo dettaglio ambienti e abbigliamento di tre decenni diversi e le discussioni creative con un regista abituato a chiedere l'impossibile al quale, alla fine, lo si dà volentieri, visto che ogni volta dimostra di avere ragione. Le location coperte in una produzione itinerante sono moltissime, anche se si è scelto di non girare sui luoghi in cui sono avvenuti realmente i delitti, in alcuni casi troppo cambiati dall'epoca. E' un lavoro di squadra appassionato quello che sta dietro a un prodotto per cui ci si è avvalsi, anche in sede di riprese, della consulenza storica del fiorentino Francesco Cappelletti, un cosiddetto “mostrologo”, che racconta di esser rimasto affascinato fin da giovanissimo dalle vicende avvenute nella sua regione, al punto da dedicargli oltre vent'anni di studio.

Alla fine della meticolosa preparazione ci si è resi conto, dicono gli autori, che la chiave migliore per raccontare di nuovo (esistono già un film e una serie tv sull'argomento) una storia così orribile senza cadere nel facile sfruttamento o nell'inutile illustrazione, col dovuto rispetto per le vittime, era quella di dipingere “i mostri” senza scegliere una tesi a dispetto delle altre (come fanno invece molti libri sull'argomento), dedicando cioè ogni capitolo a uno dei personaggi di volta in volta additati come tali e che, anche nel caso siano stati proclamati innocenti dalla verità giudiziaria, sono comunque uomini di bassa morale, criminali, vigliacchi e arcaici custodi di un patriarcato che mira a sfruttare, violentare e uccidere le donne, sempre in una posizione di ricatto e sudditanza di fronte a loro. Per questo la serie, nella sua prima stagione di quattro episodi di un'ora l'uno, si concentra sulla cosiddetta pista sarda, quella da dove tutto è cominciato, con l'omicidio di Barbara Locci e dell'amante Antonio Lo Bianco a Signa nel 1968, col misterioso arrivo solitario del figlio di sei anni della donna e di Stefano Mele, Natalino, che dormiva nel sedile posteriore dell'auto in cui i due facevano l'amore, ad una casa a molti chilometri di distanza, in piena notte. Un omicidio commesso con l'introvabile Beretta calibro 22 Winchester serie H che risulterà l'arma di tutti i delitti successivi. Le indagini si concentrano, dopo il duplice omicidio del 1974 di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini, su quel vecchio delitto al cui centro ci sono due famiglie: i Mele e i Vinci. Da lì parte una trama intricata e forse inestricabile, con depistaggi, false deposizioni, connivenze e omertà, che vedrà alla fine indagato Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale Val di Pesa, e i suoi “compagni di merende”.

Non è facile raccontare una storia di cui tutti pensano di sapere ormai tutto e che copre svariate regioni italiane, dalla Sardegna all'Umbria, anche se il nucleo di sangue è localizzato in Toscana, nei luoghi in cui le coppiette si appartavano in auto, frequentati da decine di guardoni, in un periodo in cui alla crescente libertà sessuale dei giovani si accompagnavano la repressione e le perversioni di molti adulti ed anziani. Per questo Sollima e Fasoli hanno deciso di raccontarci i singoli mostri, cercando di non prendere posizione su una vicenda dai molti lati oscuri, che però chiedeva di essere narrata per il pubblico di oggi in un modo inedito. Nel pomeriggio sul set, dopo aver parlato con i realizzatori, assistiamo attraverso un monitor a una scena che si sta girando e che al momento non collochiamo: un giovane uomo avvicina una bella ragazza che attraversa la piazza e la afferra violentemente, minacciandola. Scopriremo poi che si tratta di Francesco Vinci e Barbara Locci, legati da una relazione finita male. Torneremo a parlare in dettaglio de Il Mostro, una serie molto importante, in prossimità dell'uscita, ma stare sul set e vedere lavorare questi grandi professionisti è stata un'esperienza emozionante, anche per chi, come la sottoscritta, fa questo lavoro da moltissimi anni e ricorda benissimo (essendo toscana e più o meno coetanea delle vittime) il clima di paura che si respirava all'epoca e il cambiamento di costumi che derivò da questa straziante e irrisolta serie di delitti coi suoi protagonisti. Sul web, come al solito, trovate tutte le informazioni necessarie per orientarvi in una storia che ne Il Mostro Sollima e Fasoli raccontano anche nella sua parte privata, compiendo una vera e propria indagine sul cuore oscuro di un Paese che non ha saputo assicurare alla giustizia il o i responsabili di una storia atroce, capace di sconvolgere anche gli investigatori più rodati e per cui venne richiesto anche l'aiuto dell'FBI. Non perdete Il Mostro quando arriverà su Netflix il 22 ottobre.

(foto di Stefano Sollima di Emanuela Scarpa)