Jason Segel, Jesse Plemons e Lily Collins sono protagonisti di questo curioso thriller "da camera" venato di commedia e tragedia, disponibile in streaming il 18 marzo su Netflix. Recensione di Federico Gironi.

Confesso di avere un debole per Jason Segel. Soprattutto per il Segel dei Muppet, o di quello che fa David Foster Wallace in The End of the Tour, o lo zio fattone in Il cielo è ovunque. Non solo per il comico, quindi.

E ho un debole anche per Jesse Plemons, che è un po' il Philip Seymour Hoffman che questi tempi che viviamo possono permettersi (e difatti, in The Master, Plemons faceva il figlio di Hoffman).

Su Lily Collins non ho particolari opinioni, né positive né tantomeno negative, e posso dire solo che alcune canzoni di suo papà mi piacciono molto, ma insomma, la presenza di questi due suoi colleghi era sufficiente per me per suscitare un interesse in Windfall.

Altro motivo di interesse era il fatto che la storia del film fosse nata da un soggetto scritto, oltre che dal regista Charlie McDowell (incidentalmente, ma nemmeno troppo, marito di Lily Collins, nonché figlio del Malcolm di Arancia meccanica), dallo stesso Segel e da tale Justin Lader, era stato scritto anche da Andrew Kevin Walker, che poi ha anche sceneggiato con Lader.

Walker, per chi non lo sapesse, è quello che ha scritto Seven, e poi anche pochi altri titoli tra cui lo Sleepy Hollow di Burton e il Wolfman con Benicio Del Toro.

Windfall non è non è un neo-noir. E non è nemmeno un horror.

È più un curioso - e assolatissimo - thriller da camera, da camera per l'ambientazione e per i ritmi, venato da momenti di humor un po' ridicolo, un po' nero e un po' paradossale. Con sottotraccia tutta una serie di questioni legate ai rapporti di coppia e all'economia contemporanea che lo fanno assomigliare molto a un dramma psicologico.

La storia è molto semplice: un ladro (Segel), a dirla tutta di aspetto non particolarmente professionale, entra nella bella (molto bella, devo dire) villa nella zona di Ojai, nel Sud della California, di proprietà di un miliardario del tech; sta lì lì per andarsene quando, inaspettatamente, arrivano il padrone di casa (Plemons) con la moglie (Collins).

Il Ladro cerca di fuggire senza esser visto, ma il piano non riesce, e viene pure ripreso da una telecamera, e quindi è costretto a prendere in ostaggio Moglie e Marito. E, per tutta una serie di questioni, non ultima la consegna di una borsa piena di dollari coi quali il Ladro potrà rifarsi una vita altrove, i tre dovranno trascorrere insieme due giornate, nel corso delle quali emergeranno tensioni sopite anche lì dove, a prima vista, non ce n'erano.

Il fatto è che il Marito, indicato nei titoli di coda come "CEO", in questo film dove nessuno, tranne un'assistente e un'amante del Marito, ha un nome, è un uomo arrogante, egoista e presuntuoso e decisamente sgradevole.

Il fatto è che la Moglie, in questo film, sopporta con pazienza decrescente, anche data la situazione, un menage matrimoniale dove sì, i soldi di lui le han permesso questo e quello, ma anche dove lui decide e lei si adegua.

Il fatto è che il Ladro, che i titoli di coda chiamano "Nessuno", in questo film, non è un ladro di professione, ed è pure una brava persona, e nonostante neghi, o glissi, o provi a farlo, lo capiamo benissimo fin dall'inizio che è uno dei tanti che han perso il lavoro per colpa dell'algoritmo che ha reso il Marito miliardario, rivoluzionando il mondo del lavoro.

Il fatto è che se uno dei vertici di questo triangolo, ovvero il Marito, rimane fisso nelle sue posizioni identitarie e psicologiche, gli altri due, la Moglie e il Ladro, si muovono con geometrie variabili, avvicinandosi e allontanandosi tra loro, con la Moglie che, pure, si allontana e si avvicina al Marito a fasi alterne.

Il gioco delle parti (e al supposto massacro) che deriva da queste premesse non sarà all'altezza delle trame e della profondità e della cattiveria di una Yasmina Reza (per intenderci e banalizzare: quella dalla cui opera Polanski ha tratto Carnage) ma dei tratti interessanti li ha eccome.

Mentre si apprezza l'elegante minimalismo della messa in scena di McDowell, è nel copione che ci sono i veri elementi di interesse del film, che evolve le sue premesse in direzioni magari non inaspettate, ma intriganti. Le tensioni, come detto, sono soci-economiche da un lato, e relazionali dall'altro, ed è evidente - senza stare a spiegare perché - che alla fine sono queste ultime la vera essenza di Windfall. Questioni relazionali viste da un punto di vista non solo femminile, ma anche femminista.

Poi certo, Windfall non sfocia mai, davvero, nel vero e proprio dramma psicologico, non mette mai con sadismo il dito nella piaga, e si mantiene sempre volutamente in superficie, costantemente punteggiato di umorismo: e le rasoiate della sua cattiveria, vera o presunta, fanno tagli solo superficiali.

A un certo punto entrano pure in gioco una serie di elementi violenti, e di sangue, che servono tanto a far progredire la storia quanto a tenere nel film lo spettatore.

Ma lo spettatore, tanto, nel film ci sta per gli attori, per Segel e Plemons, soprattutto, che non deludono affatto le aspettative, e io ne avevo.

E ci sta per la casa. Bella, quella casa.