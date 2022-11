Una coppia innamorata a un concerto. La notte dell'attentato al Bataclan tutto cambia, anche fra di loro. Una storia vera raccontata dallo spagnolo Isaki Lacuesta in Un anno, una notte con Noémie Merlant e Nahuel Pérez Biscayart, al cinema dal 10 novembre con Academy Two. La recensione di Mauro Donzelli.

Sono giovani e belli, ma soprattutto spensierati e pieni di vitalità, innamorati e impegnati a costruirsi una vita di coppia, dopo averlo fatto con cura nell’ambito personale e lavorativo. Sono due trentenni come tanti, sopravvissuti alla notte dell’attentato al Bataclan. Esistono veramente, non solo sul grande schermo, perché quella raccontata in Un anno, una notte è una storia vera, quella dello spagnolo a Parigi Ramón González, che ha raccontato in un libro il cui titolo suona come ottima sintesi: Pace, amore e Death Metal.

Céline e Ramon, interpretati con convincente generosità da Noémie Merlant e Nahuel Pérez Biscayart, reagiscono in maniera molto diversa al trauma subito, che viene raccontato nel corso del film in maniera frammentaria, così come funziona la mente in una sindrome da stress post traumatico, disperatamente alla ricerca di pezzi combacianti di un puzzle. Lei non vuole più parlarne né pensarci, sembra capace di tornare alla sua vita. Ma la loro? Quella di una coppia affiatata e divertita? Lui invece cerca di tornarci a quella notte, di capire veramente cosa è successo a lui e a Céline, anche considerato che i due si erano presto separati all’inizio del concerto, ancora prima dell’irruzione dei terroristi nella sala da concerti. Ramon soffre inoltre di attacchi di panico violenti che lo immobilizzano, dipende dalla presenza e dall’amore più materno e protettivo che complice o malizioso della sua fidanzata.

Dei vari film che raccontano quella notte, la scelta di Isaki Lacuesta è stata di mostrare, seppure con grande rispetto (e stando su di loro), l’esplosione di violenza all’interno del Bataclan, ma di intrecciarne la descrizione con la fase più complicata, quella del recupero. Non mancano momenti di ordinarietà che risultano di impatto enorme, pur nelle loro apparente quiete, come la mattina e i giorni successivi, come chi abitava a Parigi (tra cui il produttore spagnolo, Ramón Campos, e chi scrive) ricorda benissimo. Quello che colpisce e coinvolge di Un anno, una notte, è la dirompente sensorialità delle immagini, il bisogno tattile di appigliarsi ai corpi, ai sogni e ai ricordi, per superare qualcosa di estremamente violento ma anche diabolicamente immateriale come un ricordo che sfuma. La luce del giorno che filtra dalle finestre ampie degli appartamenti parigini, i letti non rifatti, gli orari sfalsati di due persone che ripropongono gesti quotidiani andati a memoria pur non trovando più la passione e l’energia, forse neanche il senso stesso.

Cosa succederà del loro amore? Non è quello che conta in Un anno, una notte, ma è il percorso che porta a fasi alterni i due a mettersi in gioco e a superare una lettura superficiale. Riesce a penetrare l’anima di Céline e Ramon, a esporne le fragilità senza sentimentalismi ma con una contagiosa umanità. Un percorso di elaborazione impossibile se respinto a priori, da assimilare con lentezza e maturità, consapevoli che niente sarà come prima, ma tutto potrà di nuovo regalare energia e passione.