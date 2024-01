Il regista Sean Durkin racconta la vera storia della famiglia Von Erich, gloriosa e sfortunata stirpe di campioni di wrestling che hanno fatto la storia di questo "sport" americano. La recensione di Federico Gironi.

Confesso che, pur avendo in anni oramai lontani provato un insano e disincantato interesse per il wrestling (ai tempi spacciato allegramente dalle televisioni private, dopo che L’uomo tigre gli aveva spianato la strada), non avevo mai sentito parlare della famiglia Von Erich, della loro successione dinastica sportiva, delle tante e incredibili disgrazie che l’hanno colpita.

Se non altro, quindi, The Iron Claw (il film di Sean Durkin al quale, qui da noi, è stato aggiunto e preferito un secondo titolo in inglese, e che quindi si chiama The Warrior - The Iron Claw) è stato utile a colmare questa pur non gravissima lacuna.

Certo, c’è da dire che, se preso come film biografico, quello di Durkin è un prodotto decisamente standardizzato, che rispetta i passaggi tipici e obbligati del genere, e che, più che sui guzzi e sulle intuizioni, si basa - oltre che su quelle cose che tanto piacciono agli attori e agli spettatori statunitensi, ovvero le cosiddette trasformazioni fisiche degli interpreti; si veda in questo senso la massa muscolare messa su da Zac Efron e Jeremy Allen White - su un andamento consolidato, tristemente epico, molto maschile che, complici il setting a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, il parrucco e l’abbigliamento, richiama più quello delle power ballad dell’hard e southern rock, che il pathos della tragedia tradizionale.

L’impressione è che però, cosciente o meno che ne sia stato, Durkin - altro appassionato di wrestling negli anni della sua giovinezza, e da tempo intenzionato a raccontare la sfortunatissima epopea dei Von Erich - abbia girato un film che, sotto al sua superficie, parla di un’ideologia statunitense da sempre viva e che, negli ultimi anni, sembra reclamare attenzione, voce e potere a gran voce.





Se già il wrestling stesso è qualcosa di intimamente americano, legato in maniera strettissima all’America più profonda, provinciale e rurale, in The Iron Claw Durkin sottolinea con grande attenzione come la storia dei Von Erich sia una storia (texana) che nasce in una casa e in una famiglia dove le vetrinette delle armi da fuoco - che non stanno lì solo per poi obbedire alle prescrizioni di Cechov - sono altari laici che fanno il paio con le immagini religiose affisse sui muri o appoggiate sui mobili.

La storia dei Von Erich, poi, altro non è che la storia di una famiglia - inevitabilmente e profondamente patriarcale - la cui ambizione al successo è totalizzante, in quanto è la vittoria, il riconoscimento, la cintura da portare a casa, il valore massimo, più ancora del denaro (almeno in apparenza, perché sotto sotto, alcune cose non sono quelle sembrano).

Decisamente, ancora più degli affetti, che sono una cosa secondaria, da femminucce, anzi, nemmeno per loro: basti vedere la freddezza anaffettiva di papà Von Erich (che, non me ne vogliano i più giovani, è interpretato dall’attore più bravo del film, il caratterista Holt McCallany, uno che non ha bisogno della “trasformazione fisica” per essere bravo), ma pure quella di mamma.





L’impressione, quindi, è che Durkin stia parlando del suo paese, più che di una famiglia.

Di un paese che è disposto a lasciare sul campo, letteralmente, morti e feriti pur di ottenere ciò che vuole. I trionfi, ma in fondo anche il denaro, magari fatto girare e redistribuito in maniera non proprio ortodossa.

Di un paese che in quella cosa lì, nel wrestling, in quella mescolanza assurda, affascinante, paradossale, creativa e grottesca tra gesto atletico-sportivo, eredità slapstick, matrice circense e teatro drammatico popolare, che passa primariamente per un canale di fruizione televisivo (come The Iron Claw sottolinea a più riprese), rispecchia buona parte di sé stesso.

E, sembra suggerire Durkin, della sua politica. Intesa come pratica quotidiana, certo, ma anche come competizione elettorale, perfino presidenziale.

Sempre sospeso tra una cupezza esistenziale e il fragore delle luci della ribalta, per la storia che racconta e per come la racconta The Iron Claw poteva - forse, doveva - essere un film capace di seguire fino in fondo la strada più scoscesa, quella della sconfitta e della perdita. Non resiste, invece, alla tentazione di cercare un finale consolatorio, perfino nella morte (con tanto di sbagliatissima sequenza lirica). Di regalare una piccola, significativa e patriarcale riscossa al suo protagonista, nel nome di un amore privato e familiare che, se pure vero, e come si dice in questi casi realmente accaduto (ma le inaccuratezze storiche nel film sono numerose), ha l’odore e il sapore di un aggiustamento posticcio, e della prosecuzione degli stessi vizi con altri mezzi.

E così, come il wrestling, in fin dei conti, The Iron Claw risulta magari vitale, ma pur sempre posticcia messinscena.