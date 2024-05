The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes di Tomohisa Taguchi arriva nelle sale italiane il 10-11-12 giugno in uscita evento, distribuito da Anime Factory di Plaion Pictures. Un film di animazione romantico, sull'elaborazione della perdita. La nostra recensione.

Il liceale Kaoru Tono non si è mai perdonato per non aver evitato la morte di sua sorella minore Karen, così quando scopre l'entrata per il magico tunnel Urashima, accarezza un sogno: se la leggenda è vera, percorrendolo ogni desiderio potrà essere esaudito, quindi Karen potrà essere rievocata. La sua misteriosa e umbratile coetanea Anzu viene a conoscenza del tunnel, e anche lei avrebbe un desiderio da esaudire. Il problema è che ogni secondo nel tunnel equivale a ore nel mondo reale: indugiando troppo al suo interno, ci si lascia letteralmente la propria vita alle spalle. Kaoru e Anzu lo percorreranno insieme?

The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes arriva al cinema dopo esser nato nel 2019 dalla penna di Mei Hachimoku come light novel, poi trasformata in un manga in quattro volumi, tra il 2020 e il 2021. Lo Studio CLAP, e nello specifico il regista e story artist Tomohisa Taguchi, attivo sui ben diversi film tratti da Persona e Digimon, lo portano sul grande schermo... ed è una scommessa facile. Gli anime rispondo alle regole precise di ogni loro sottogenere, così come l'animazione Disney risponde alle proprie (si parli di principesse o di animali antropomorfi): questo lungometraggio schiera sostanzialmente tutti gli elementi narrativi ed estetici con i quali si sono misurati tanti autori nipponici. Se si pensa a liceali che si confrontano con la vita, e a eventuali scoperte magiche in compagnia dell'anima gemella, vengono in mente i grandi successi di Your Name (2016) e Suzume (2022) di Makoto Shinkai, ma anche La ragazza che saltava nel tempo (2006) di Mamoru Hosoda, solo per citare senza completezza suggestioni celebri. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes si confronta con gli stilemi molto chiari di questo sottogenere, li schiera compatti rispettandoli come si rispetta una tonalità su uno spartito, ma lo studio CLAP e Taguchi convincono con una disinvoltura d'esecuzione davvero esemplare.

Si apprezza molto una durata compatta inferiore ai 90 minuti, al servizio di una metafora estremamente chiara: a differenza di quanto accade quindi in altri film simili, non si sovraccarica la narrazione di troppi spunti che appesantiscono il messaggio. Il tema dell'elaborazione del lutto diventa subito portante, e ogni scena vi si confronta in modo esplicito o implicito, dandoci la possibilità di proseguire con i personaggi nel percorso di comprensione e accettazione, senza distrazioni o digressioni. È poi significativo che, in una storia così incentrata sul concetto di tempo, in una proiezione così breve, proprio la regia si conceda pause per farci ascoltare suoni d'ambiente, indugiando su alcuni silenzi, lasciandoci a riflettere sui non detti tra Kaoru e Anzu. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes ha il coraggio di un'essenzialità che poggia sulle spalle dei due protagonisti, e questo respiro calibrato ci dà anche la possibilità di apprezzare le piccole variazioni nell'esecuzione, come il tema dell'espressione artistica: Anzu sogna di diventare mangaka, una disegnatrice di fumetti, predisponendosi a una lettura diversa e più aperta della realtà e delle convenzioni.

Il tunnel Urashima si rifà inoltre alla reale vecchia leggenda giapponese di Urashima Tarō, il pescatore che visita i magici abissi marini, per poi tornare in superficie e scoprire che in poche ore sono trascorsi cento anni. Qui la storia però traduce questa suggestione nel nostro quotidiano legame con la tecnologia, centrata metafora: la storia comincia nel 2005, con telefoni cellulari ma prima degli smartphone e dei social. Ci si rende conto di quanto i nostri sentimenti ormai viaggino attraverso i dispositivi: così come però tanti protestano contro l'obsolescenza programmata della tecnologia, così questo racconto fa di tutto per farci apprezzare quanto i veri affetti non vadano rottamati anzitempo. Non è questione di nostalgia: si tratta di costruire il presente sul passato che ci forma come persone.