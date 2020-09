Un tassello nel racconto dei valori americani da parte di Steven Spielberg, un film sottovalutato sull'elogio dell'attesa e l'invito a rispondere con l'accoglienza alla crisi peggiore che l'America attraversava poco dopo l'11 settembre 2001.

"I wait, io aspetto”. È questo il tormentone con cui comunica Victor Navorski, passeggero dell’immaginaria repubblica ex sovietica della Krakozhia appena giunto agli arrivi internazionali dell’aeroporto JKF di New York. Il problema è che il suo paese è in preda a una guerra civile, mentre lui viaggiava c’è stato un colpo di stato e il visto, oltre al suo passaporto, non sono più validi per entrare negli Stati Uniti. Le porte a scorrimento automatico che segnano l’ingresso formale nel paese sono a pochi passi, ma non può varcarle e rimane bloccato a tempo indeterminato in un luogo dell’immaginario, in cui tutto quello che può fare è “shopping”, come gli viene detto da un poliziotto di frontiera. La sua personale Ellis Island è piena di gente, rumorosa, colorata e popolata da tanta varia umanità: comunità che lavora, o viaggia, che va e viene o “sembra viverci, in aeroporto”. The Terminal è diretto da Steven Spielberg ed è ispirato a un fatto reale che coinvolse un cittadino iraniano, rimasto a vivere per ben 18 anni nel terminal 1 dell’aeroporto parigino di Charles De Gaulles, dal 1988 al 2006.

A proposito di date, siamo nel 2004, poco dopo la creazione della Homeland Security, agenzia di sicurezza costituita in seguitoa gli attentati dell’11 settembre. Siamo nel momento di massima tensione, con i conflitti in Iraq e Afghanistan in pieno svolgimento, e il panorama stesso degli aeroporti rivoluzionato, sempre più rigido e regolato. Viktor viene ignorato presto dalla sicurezza, guidata dal perfido e sempre impeccabile Stanley Tucci, dopo aver cercato di comunicare e aiutarlo, ma ci vogliono delle settimane a Viktor per imparare decentemente l’inglese, e stabilirsi al gate 67, in una zona in cui sono in corso dei lavori. È per l’arrivo di un'ispezione che dovrebbe decidere della promozione attesa da anni che Tucci si interessa di nuovo al curioso forestiero, ormai ben ambientato nel terminal, tanto che si è innamorato di una deliziosa hostess (Catherine Zeta-Jones), tormentata da una relazione con un uomo che non lascerà mai la moglie.

The Terminal è un nuovo capitolo di Spielberg sulla sua visione dei valori fondanti dell’America, di nuovo al fianco di Tom Hanks, questa volta nei panni dell’immigrato che mette alla prova la capacità di accoglienza del paese, fondato proprio sull’arrivo di esperienze da tutto il mondo. Lo fa controcorrente, proprio nel momento di massima ostilità (almeno all’epoca di pensava così) nei confronti del diverso, dell’alieno sottoposto a regolamenti, leggi, timbri e fogli di colore diverso, visto a testa bassa e giudicato senza un briciolo di umanità da una burocrazie diffidente se non apertamente intollerante e razzista. “Qualche volta bisogna concentrarsi sulle persone e ignorare le regole”, ricorda il capo al burocrate Stanley Tucci, spingendosi a sintetizzare in poche parole il vero manifesto del film: “è su questo che è stato fondato questo paese”.

Una commedia (romantica) sofisticata ambientata in un aeroporto, The Terminal è un film che apre emotivamente verso un passato rimpianto, in cui l’America era un eldorado sognato dagli stranieri per le conquiste culturali, l'esempio vistuoso, come la musica jazz. Spielberg dimostra la sua grandezza nelle piccole cose, in un film notevolmente sottovalutato che contribuisce invece con un tassello importante a completare il suo puzzle dell’America, con una regia sontuosa, senza bisogno di “carrelli speciali”, ma giocando sulle luci e le ombre, i riflessi. Come una sequenza da brividi in cui Viktor/Hanks “prova” i vestiti di un negozio specchiandosi sulla vetrina, sovrapponendo la sua testa agli abiti indossati dai manichini. Una storia toccante sull’amicizia e il senso della famiglia, che rifiuta la costante deriva fondata sul cinismo, basata su un’America che può superare il momento peggiore della sua storia solo aprendosi, alzando la testa, ascoltando chi sta vicino, anche se appare così lontano.