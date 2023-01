Come se Sully fosse diventato un film d'azione della Cannon degli anni Ottanta. A dirigere l'attore scozzese questa volta il regista francese Jean-François Richet, quello che era riuscito nel piccolo miracolo di azzeccare il remake di Distretto 13 di Carpenter.

Decolla da Singapore, destinazione Tokyo. Da lì, poi, deve arrivare alle Hawaii in tempo per festeggiare il capodanno con la figlia, e mangiare l’haggis con lei. Solo che al povero Brodie Torrance, pilota di linea fieramente scozzese, gliene capitano davvero di tutti i colori. Non solo, costretto a passare dentro una minacciosa perturbazione dalla linea aerea che non vuole sprecare carburante per un cambio di rotta, è costretto a un rocambolesco e pericolosissimo atterraggio d’emergenza su un’isola sconosciuta delle Filippine, ma lì sull’isola trova pure agguerritissimi pirati decisi a fare dei pochi passeggeri del volo e dell’equipaggio ostaggi allo scopo di ottenere soldi e chissà che altro.

Brodie Torrance ovviamente è Gerard Butler, specializzato oramai in un certo filone di cinema d’azione non esattamente di altissimo profilo. Un Butler che qui non è tanto quello testosteronico, muscolare e abbastanza letale della serie di Assalto al potere, o del sottovalutato Nella tana dei lupi, o magari del recente Copshop.

Qui, semmai, siamo più nei toni normali del personaggio di Greenland: tanto che il passato di pilota militare di Torrance, in The Plane, non ha un peso particolare sul suo ritrovarsi a dover vestire i panni dell’eroe. Né più di tanto lo ha il fatto che, viene rivelato a un certo momento, era stato declassato dopo aver assestato un bel cazzottone a un passeggero molesto.

No, Brodie Torrance è, tutto sommato, una persona normale, senza particolari capacità. Per questo, anche, dopo essere finiti sull’isola, ha bisogno del supporto di uno dei suoi passeggeri, un omone grande e grosso (Mike Colter) che stava essendo estradato per omicidio, e che, lui sì, ha fatto la Legione Straniera.

Torrance è tutto sommato una persona normale: semmai è abbastanza eccezionale come pilota, nelle sue capacità ai comandi ma anche nel suo senso di responsabilità.





Man mano che The Plane procede, allora, e in maniera evidentissima poi nella sua parte finale, quando Torrance si concede un’eroica e necessaria disubbidienza ai dettami dei suoi capi, allo scopo di consacrarsi eroe per la terza volta in meno di due ore, si capisce benissimo che questo film di Jean-François Richet (il francese che fece il miracolo di realizzare un gran bel remake di Distretto 13) e scritto da uno che nella vita scrive romanzi di spionaggio (Charles Cumming), supportato da un mestierante di Hollywood (J.P. Davis), sembra un reboot del Sully di Clint Eastwood prodotto dalla Cannon degli anni Ottanta, e mescolato pure un po’ col Captain Phillips di Paul Greengrass.

In Brodie Torrance, infatti, ci sono sia l’eroismo tranquillo e figlio della Responsabilità e della Competenza dei due personaggi interpretati da Tom Hanks (Sully e Phillips, entrambi basati sui corrispettivi reali), sia una pur riluttante propensione al machismo para bellico degli anni Ottanta, quello di film di Chuck Norris come Delta Force, per dirne uno, o di Commando, o comunque di tutti quelli in cui abbondavano pistole, mitra, fucili automatici e perfino lanciarazzi, da dirigere preferibilmente contro nemici dalla provenienza esotica.

Sulla base di questo, penso sia inutile stare a sottilizzare sui dettagli di trama, o sui dialoghi, e nemmeno sulla retorica, o magari sull’ansia (tutta produttiva e distributiva, niente ideologia qui) per una certa diversity, o sul fatto di aver scritturato una vera influencer tedesca (Lily Krug) e una vera modella svedese (Kelly Gale) sostanzialmente nei panni, succinti ma al tempo stesso casti, di sé stesse.

Meglio guardare all’intrattenimento, a una certa tendenza regressiva ma non conservatrice, e al fatto che Richet, che non sarà un nuovo Renoir né un novello Besson, ma scemo non è, in questo guazzabuglio di elementi guarda anche, un po’, a certo cinema americano anni Settanta.

Catastrofico sì, ma non solo.