Il regista James Huth propone un secondo remake, il primo francese, di una vecchia commedia di Francis Veber, dove un uomo viene scelto come giocattolo da un ricco bambino viziato...

Pieno di vita ma spiantato, Samy (Jamel Debbouze) aspetta un figlio da sua moglie Jihane, senza sapere come contribuire al bilancio familiare: lo salva, si fa per dire, l'undicenne Alexandre Etienne, figlio del magnate Philippe Etienne (Daniel Auteuil). Lo nota come goffo e dormiglione sorvegliante di un centro commerciale, dove si è recato in piena notte con scorta al seguito, per scegliere da solo il suo regalo di compleanno: Samy sarà il suo "giocattolo" e l'interessato, in bolletta, non avrà il coraggio di rifiutare... Chiaramente Alexandre ha bisogno di un papà.

Se si pensa che The New Toy è il secondo remake di una commedia del 1976, Professione... giocattolo con Pierre Richard, si capisce quanto semplici ma molto ben a fuoco siano spesso state le intuizioni del suo autore, Francis Veber: la prevaricazione sociale è stata alla base delle sue commedie migliori, ricordando pure La cena dei cretini o Una top model nel mio letto (dove peraltro Auteuil interpretava un ruolo di ricco simile, ma con meno dignità di quella mostrata qui). Per questo non ci si deve stupire che l'idea alla base di questa storia abbia parlato a persone diverse in epoche diverse: nel 1982 Richard Pryor ne interpretò il rifacimento americano per la regia di Richard Donner, Giocattolo a ore, dove la connotazione razziale di quella prevaricazione, di quel dominio, negli Usa non poteva che venire a galla.

Nel 2023 lo stesso soggetto si adatta senza intoppi, con pochi ritocchi (perché non necessita ahinoi di molti aggiornamenti), alla società europea attuale: una multinazionale decide del destino di persone ritenute non più utili, tra le quali la moglie di Samy, mentre è naturale che il "nuovo giocattolo" arrivi da un quartiere di immigrati. Lo stesso protagonista Debbouze, anche cosceneggiatore, è nato a Parigi ma da genitori marocchini di Taza, ed è un elemento che dà al film una sincerità di fondo tangibile, di certo propedeutica ai grandi risultati al botteghino francese. D'altronde anche nel resto del mondo lo stesso tipo di confronto tra classi sociali ha funzionato grazie all'eredità di quella commedia sociale, in fenomeni come Quasi amici, che condivide qualcosa dello stesso spirito.

The New Toy è uno di quei film che può risultare persino irritante se gli si resiste per principio: un secondo remake, una sceneggiatura prevedibilissima nello svolgimento e persino in alcuni dialoghi, nessuna sorpresa, salmi che finiscono in gloria. Di principio però si tratterebbe, perché la fattura della confezione è solidissima. La regia di James Huth mantiene alto il ritmo, pur concedendosi una ventina di minuti in più rispetto ai canonici 90 minuti che Veber considerava la durata perfetta di una commedia. La recitazione è cronometrica, specialmente grazie ai tempi comici perfetti di Debbouze e alla sua fisicità. Potrebbe al massimo immalinconire constatare che il protagonista non è più un giornalista, mestiere invece svolto dai protagonisti delle due precedenti versioni, e che quelle tematiche prendono la strada di uno scandalo a base di video virali sui social (senza intermediari: segno dei tempi). Ma è un cambiamento necessario per aggiornare l'assunto eterno alla base di quel silenzio imbarazzato dopo "Ma non si può comprare una persona!"

Naturalmente si può eccome: accade non solo nelle società più arretrate in materia di diritti umani, ma anche ogniqualvolta si deroghi alla propria dignità per quell'antipatico eterno vizio di mangiare, al quale davvero non riusciamo a rinunciare dalla notte dei tempi. Assunto qualunquista, dirà il cinico in noi, cercando di ignorare il sorriso stampato sulla faccia col quale si esce dalla sala: una consolazione sotto forma di film, pur risaputa, non è mai da buttar via.