Presentato alla Festa del Cinema di Roma, The Lost King è la storia vera di una donna in lotta contro l'establishment per uno Stephen Frears irrequieto e ironico censore del potere costituito. La recensione di Mauro Donzelli.

Alcuni film di Stephen Frears sono come lui: ironici e sorridenti, ben attenti a prendere a calci sui denti il potere. Un adorabile vizio che gli viene dall’impegno del libero cinema britannico di qualche decennio fa, che lui mantiene in maniera ostinata, mentre intorno a lui a prevalere è l’omologazione. Come in Philomena, racconta di una donna comune, anche marginale, alle prese con l’ostinazione di ottenere il ristabilimento di una verità, per la quale si impegna mettendo in campo ogni fibra di sé. Nel caso del film del 2013, candidato a quattro Oscar, Judi Dench voleva giustizia per sé stessa, e ritrovare il figlio estorto dalla Chiesa Cattolica e dato in affidamento altrove. Nel caso di The Lost King, una donna se la prende nientemeno che con il bardo in persona, William Shakespeare, colpevole di ritratto come un perfido assassino e dato dell’usurpatore a Riccardo III, contribuendo al disconoscimento della storia come legittimo re d’Inghilterra.

In comune la volontà di far emergere attraverso piccole storie esemplari il ruolo della donna, come ben noto umiliato con costanza dalla storia, ma soprattutto dagli uomini. Ma un altro aspetto cruciale lega i due film: gli sceneggiatori, Jeff Pope e Steve Coogan. Con quest’ultimo che conferma la sua grazia da fuoriclasse della recitazione nei panni dell’ex marito (pur molto presente) della protagonista, interpretata invece da Sally Hawkins. È una persona normale in questa storia, oltretutto con qualche problema di salute e la difficoltà nel lavoro a vedere confermata nella gerarchia il suo valore e la sua applicazione.

Una serata a teatro con il figlio, a vedere per l’appunto il Riccardo III di Shakespeare, l’avvicina all’universo del re incompreso. Al punto di studiare tutto il disponibile su di lui, diventare una colonna portante dell’associazione che ne alimenta il ricordo, e convincersi che i resti del sovrano inglese rimasti nascosti per 500 anni si trovino in realtà sotto un parcheggio a Leicester. Tanto si appassiona alla sua caccia che inizia a vederlo, re Riccardo III, a stabilire con lui un dialogo con un saggio fantasma consigliere.

Una incredibile storia vera - visioni escluse -, quella di Philippa Langley, ostinata nel pensare con la sua testa, senza allinearsi agli schemi suggeriti a forza da tutti, per l’affermazione di sé stessa e di una verità che diventa per lei sempre più cruciale. Non era il perfido psicopatico assassino che ci è stato tramandato, il povero ultimo re degli York. È stata la vittoria della casata rivale a cancellarlo addirittura dalla cronologia dei regnanti. In fondo, però, quello che interessa a Frears, e con lui a Coogan e Pope, è palesemente dar fastidio a chi ha una divisa, un potere o l’arroganza della pretesa impunità. Giustizia per gli esclusi, per le donne trattate con irritante paternalismo, come accade a Philippa da parte dei vertici dell’università locale, che prima la ostacolano e la ritengono una mezza matta, poi ovviamente cavalcano l’incredibile scoperta.

Ma lei ha fede nella giustizia, nei bambini che vogliono sapere come ha fatto a trovare un re scomparso. Il re che avrà anche avuto una deformazione alla schiena, ma ha anche, guarda caso, donato alla storia una conquista di civiltà come la presunzione d’innocenza fino a prova contraria.