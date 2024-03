Arriva nei cinema questo film diretto dall'esordiente Guillaume Renusson che mescola generi diversi nel segno del minimalismo formale e dell'interpretazione di due brassimi protagonisti. La recensione di Sopravvissuti di Federico Gironi.

Samuel è un sopravvissuto. Sopravvissuto a un incidente d’auto che è costato, invece, la vita a sua moglie. Era colpa sua, quell’incidente. Lo incontriamo che sta dentro una piscina, completamente immerso nell’acqua dove deve compiere un ultimo step di riabilitazione fisica: e quel mostrarcelo lì, immerso, circondato d’acqua, ci fa capire ancor prima e meglio delle scene che seguono che Samuel, dopo l’incidente, vive in una sorta di bolla, circondato da una densità - quella del trauma psicologico - che ne rallenta e limita le interazioni con il resto del mondo. Comprese quelle con la figlia Léa, che ha sette anni.

Ecco allora che Samuel, che non è più, o ancora, in grado di prendersi cura di un altro essere umano, lascia la figlia al fratello e parte per la montagna. Per le Alpi. Quelle che dividono la Francia dall’Italia, dove Samuel ha uno chalet.

Anche Chehreh è una sopravvissuta. Nessun incidente d’auto per lei, ma qualcosa di peggio, forse: i talebani. Chehreh ha lasciato l’Afghanistan col marito, sono partiti alla volta dell’Europa, ora è sola: sono stati separati in Grecia, spera di ritrovarlo in Francia, la loro destinazione.

Per farlo deve attarversare le montagne. Le Alpi. Ed è lì che incontra Samuel, l’uomo che non è più in grado di prendersi cura di sua figlia, di sé stesso, ma che senza nemmeno troppe titubanze cercherà di prendersi cura di lei, di aiutarla a entrare in Francia. Di ritrovare sé stesso e la sua umanità.

“Perché stai facendo tutto questo?”, chiede la donna. “Perché hai bisogno di aiuto”, è la risposta dell’uomo.





Parte come un dramma psicologico, Sopravvissuti, pare voler proseguire quasi come film d’impegno civile, ma ben presto - senza che questo si tramuti in una rinuncia alle psicologie o alle tematiche sociali - ecco che il film abbraccia anche il registro del thriller. Perché mentre Samuel cerca di aiutare Chehreh a superare il confine attraverso le montagne, a cercare di fermare entrambi, braccandoli, si mettono tre locali, un italiano e due francesi, chiaramente appartenenti alla destra più xenofoba e nazionalista e autoproclamatisi nemici di ogni passeur: anche di quelli improvvisati e occasionali, e che conoscono di persona, come Samuel.

Ecco che allora, nel contesto silenzioso e monumentale delle Alpi innevate, la fuga di Samuel e Chehreh e la caccia all’uomo che subiscono proietta il film dell’esordiente Guillaume Renusson (anche sceneggiatore assieme a Clément Peny) in territori che richiamano in maniera chiara e esplicita quelli del western.





Il mix di generi messo sullo schemo da Renusson è indubbiamente uno dei punti di forza di un film che gioca comunque abbastanza sul sicuro, che non vuole mai esagerare, che fa della sottrazione e di un certo qual minimalismo dei veri e propri imperativi estetici e narrativi.

E però, come accade a volte, Sopravvissuti è uno di quei film che non sarebbero stati ugualmente riusciti, e altrettanto incisivi, senza il contributo fondamentale dei suoi attori protagonisti. Ma i meriti di un regista non si esauriscono in come muove la macchina da presa, ma anche in come sceglie e come dirige i suoi interpreti.





Che Denis Ménochet sia un grande attore, è dato oramai acquisito. Qui il francese ripropone l’implosione tipica di molti suoi personaggi, su tutti quello dell’Antoine di As Bestas, ma la replica di un modello non fa sbiadire l’intensità dello sforzo.

Al suo fianco, l’attrice iraniana Zar Amir Ebrahimi, quella che con Holy Spider ha vinto il premio come miglior attrice a Cannes nel 2022 e che si è rivelata così al pubblico occidentale in tutto il suo talento. La sua presenza sullo schermo è magnetica, e il carisma che emana dal suo volto e dai suoi occhi non ha nulla da invidiare a quello di Ménochet.

Insieme, questi due attori sostengono il film, donano forza e pregnanza alle psicologie dei loro personaggi, trasmettono la forza ostinata che li porterà, entrambi, a sopravvivere. A iniziare una vita nuova, superando il valico che separa il passato dal futuro.