Film d'apertura della Berlinale 2024, e poi alla Festa del Cinema di Roma, arriva in sala questo film diretto dal belga Tim Mielants che adatta il romanzo di Claire Keegan "Piccole cose da nulla" edito da Einaudi. La recensione di Piccole cose come queste di Federico Gironi.

Sarebbe probabilmente ingiusto affermare che Piccole cose come queste è un film che appartiene principalmente al suo attore protagonista, il bravissimo Cillian Murphy.

Vero, cristallino è però che la sua performance è più che notevole, e che il film sta aggrappato a lui praticamente in ogni inquadratura. E la cosa che colpisce, in Piccole cose come queste, è che l'attore irlandese sembra recitare seguendo lo stesso principio ideale col quale ha interpretato Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, ovvero facendo del proprio volto, del proprio sguardo, del proprio mistero e del proprio silenzio un punto d’incredibile attrazione, e un enigma da risolvere.

L’enigma dei suoi pensieri.

Qui Murphy non è un fisico geniale che ha segnato la storia del Novecento. È Bill Furlong, un uomo irlandese, padre di cinque figlie, che fa il carbonaio in un piccolo villaggio irlandese della contea di Wexford. Uno dei tanti villaggi in cui, in quell’1985 che è il setting temporale del film, ancora esistevano - dominavano il tessuto sociale - le Case Magdalene, gli istituti religiosi raccontati anche da Peter Mullan in un film vincitore del Leone d’Oro a Venezia, in cui venivano accolte ragazze orfane, e le ragazze madri, e quelle per qualsiasi motivo ritenute “immorali”, e nei quali queste giovani donne venivano sostanzialmente ridotte in schiavitù e private dei loro figli.

Bill è un uomo buono, legato alla sua famiglia, un onesto lavoratore che lotta in silenzio contro i ricordi dolorosi di un infanzia difficile, lui stesso figlio di una ragazza madre, morta troppo presto. Quando, consegnando un carico di carbone destinato all'istituto, s’imbatte in una ragazza della Casa che gli chiede aiuto, in lui si apre un dilemma lacerante: fare quel che vorrebbe e che sa essere giusto, aiutare quella ragazza, e così diventare un paria nella sua comunità, inviso alle religiose che tutto controllano, o far finta di niente, per garantire un futuro alle sue figlie?





Non c’è molto altro, in Piccole cose come queste, a parte questo dilemma morale del suo protagonista, legato a doppio filo coi traumi del suo passato.

Il belga Tim Mielants - che con Murphy aveva lavorato nella serie Peaky Blinders - si concentra sul protagonista, e sui suoi silenzi, sul suo dolore imploso e evidente, e col direttore della fotografia Frank van den Eeden (quello di film come Girl, Nessuno deve sapere e Close) mette sullo schermo immagini di grande potenza visiva, notturne, crepuscolari, dolenti, affascinanti.

È quindi anche loro, il merito della riuscita di questo film, e della sceneggiatrice Enda Walsh, capace di adattare il romanzo di Claire Keegan che sta alla base del film andando incontro all’esigenza di usare le azioni, prima delle parole.





Ovviamente legato al passato, alla storia irlandese, Piccole cose come queste è però un film che, nella vicenda che racconta, ha una rilevanza anche nel presente. Un presente in cui sempre più spesso ci troviamo di fronte alla necessità di decidere se rischiare qualcosa, il nostro benessere, il nostro quieto vivere, nel nome di ciò che è giusto. All’imperativo di combattere un egoismo che pare dilagante.

Mileans inchioda il suo protagonista, e noi che lo guardiamo patire sullo schermo, con scene di grande impatto emotivo, dove sono gli sguardi, e i vuoti, e certe luci, o certe voci che si sentono dietro una porta o una parete, a catturare e coinvolgere.

Così facendo, combatte anche un grande male del cinema e delle società contemporanee: quello per cui tutto deve essere ovvio, spiegato, portato alla luce, e niente lasciato nel chiaroscuro o all’interpretazione.