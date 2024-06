Siamo corsi a vedere se Miike, in questo film, è tornato il Miike che abbiamo amato alla follia. Ma no, è l'ennesimo film diretto per ragioni alimentari, e col pilota automatico. La recensione di Lumberjack the Monster di Federico Gironi.

C’è stato un periodo, tra la fine degli anni Novanta e la metà degli anni Zero, in cui per i cinefili di tutto il mondo Takashi Miike era sostanzialmente una divinità. Non ci eravamo sbagliati: ancora oggi film come Audition, Gozu o Big Bang Love Juvenile A, solo per citare tre titoli, fanno venire la pelle d’oca per temi, stile, coraggio e voglia di allargare i confini del cinema.

Poi gli anni sono passati, Miike ha continuato a lavorare come un pazzo (al momento IMDb gli accredita 115 regie), ma i risultati non sono più stati all’altezza di quel periodo straordinario. Normale, forse, specie per uno come il giapponese, che ha sempre comunque dichiarato di fare film per mangiare.

Eppure, a noialtri anziani che quella stagione l’abbiamo vissuta in diretta, l’arrivo di un nuovo film di Miike fa sempre venire un brividino lungo la schiena: vuoi vedere questa sia la volta buona che Takashi ci sorprende di nuovo? E quindi, si corre a vedere: in questo caso su Netflix, dove a sorpresa è apparso Lumberjack the Monster. Ma no, non è questo il film in cui Miike è tornato il Miike che abbiamo amato.

La trama (tratta da un romanzo di Mayusuke Kurai adattato da Hiroyoshi Koiwai) , va detto, è delirante quanto basta: protagonisti sono un avvocato psicopatico, una sorta di Patrick Bateman nipponico, e un serial killer mascherato come l’orrido protagonista di un libro per bambini che va in giro a uccidere gente portandosi via il loro cervello. Il primo scopre di essere diventato un bersaglio per il secondo, e non ha intenzione di farsi ammazzare facilmente. Poi ci sono chip impiantati nel cervello, nell’area che regola la morale e l’empatia, una bellissima profiler della polizia, detective dai metodi spicci e medici in odore di follia.





Ci si poteva divertire, insomma.

E, a essere onesti, qui e lì ci si diverte pure, e non solo in occasione degli sporadicissimi (non credete a chi vi dice diversamente) spuzzi di sangue ad altissima pressione.

Ci si diverte quando Miike rimescola le carte, incurante perfino della coerenza narrativa, al solo scopo di divertirsi un po’ lui per primo, di seguire una psiche e un’idea di cinema che, comunque vada, di certo non sono lineari e tradizionali.

Ci si diverte, un po’, nel seguire certe traiettorie dell’avvocato psicopatico, che si chiama Akira e è interpretato da un diabolico Kazuya Kamenashi; specie quando flirta in maniera crudele con la bella profiler interpretata da Nanao.

Si solleva un sopracciglio, a volte, in qualche scontro fisico tra Akira e il killer mascherato.

E però.





Però va ammesso, per amore di Miike stesso, che qui il giapponese ha girato col pilota automatico del pilota automatico, e che Lumberjack the Monster va a finire direttamente nel cestone dei suoi film più anonimi e commerciali. E tutto il discorso, un po’ spiattellato e ovvio, sull’idea di morale, sulla possibilità di una seconda vita nel corso della quale fare ammenda per gli errori della prima, su una società che la psicopatia sembra volerla produrre in serie, laboratorialmente, vengono un po’ sprecati.

Rimangono, di Lumberjack the Monster, un bel finale pessimista, e le illustrazioni create appositamente per il film del libro per bambini che è un po’ il filo rosso di tutto il racconto.

Prodotto su commissione per prodotto su commissione, Miike ha fatto molto di meglio nella serie Connect, che potete vedere sempre in streaming, ma su Disney+.