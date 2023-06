Connect - Occhio per occhio: il genio ribelle di Miike Takashi nella serie su Disney+

News Serie TV

Passata inspiegabilmente sotto silenzio nel nostro paese, quella diretta da Miike, di produzione coreana, è una serie perfetta da recuperare in questo inizio di estate 2023.

Nei primi anni di questo Terzo Millennio, tramontata la stagione gloriosa del cinema di Hong Kong e con la new wave coreana che stava appena montando, il nome più rilevante e esplosivo che arrivava da Oriente era quello di Miike Takashi.

Giapponese, classe 1960, Miike aveva sconvolto il mondo con un film, Audition, che già nel 1999 era il suo ennesimo, e che ancora oggi non ha perso un briciolo della sua forza e della sua sovversività. A dirla tutta già nel 1996 questo regista anarchico, provocatorio e ultra-prolifico si era fatto notare con Fudoh: The New Generation, ma Audition fu l’apertura di una stagione incredibile di creatività e voglia di superare i confini dei generi e dello schermo. Una stagione fatta da film come Visitor Q, Ichi the Killer, The Happiness of the Katakuris, Graveyard of Honor, Gozu, Izo, Big Bang Love, Juvenile A, solo per citare i titoli più noti e rilevanti. Film che circolavano tra gli appassionati, ai festival, citati e riveriti, trattati come oggetti di culto.

Da lì in avanti, diciamo dalla seconda metà degli anni Zero in avanti, Miike ha continuato a fare millemila film alternando, come aveva sempre fatto, commercialità sfacciata e sperimentalismo, e i festival hanno continuato a considerarlo, anche se meno, ma qualcosa era cambiato. Complice anche la crescita del cinema coreano, di Miike ci si è occupati sempre di meno, e in qualche modo anche lui pareva aver tirato un po’ i remi in barca, pareva avere meno voglia di osare e sovvertire.

E però, anche nella sua produzione degli ultimi anni, quella che oramai in Occidente non circola quasi più, il giapponese riesce sempre (o quasi) a piazzare dentro film commercialissimi e lontani dall’essere capolavori una o più zampate che ci fanno ricordare che, anche se sta lavorando volutamente con la mano sinistra, Miike è sempre Miike.

E lo stesso accade in una serie che porta chiarissimo il suo marchio sebbene porti il marchio di un’azienda lontana anni luce da tutto quello con cui il cinema di Miike è tradizionalmente identificato. Perché Connect, che in Italia ha il brutto titolo di Occhio per occhio, la trovate in streaming su Disney+. E il tempo per vederla, perlomeno nel corso di questa estate 2023, dovreste proprio trovarlo.

Occhio per occhio: il trailer italiano della serie

Connect non è però una produzione giapponese. È coreana. Basata su un fumetto coreano, prodotta dalla Disney in Corea, ambientata in corea con attori coreani. Il che è anche misura della sproporzione attuale tra la forza dell’industria cinematografica di quel paese e quella del Giappone, nonché forse del motivo per cui il cinema di Miike, in Giappone, sia andato in calando.

Comunque. Il primo dei sei episodi della serie - anzi, della prima stagione, visto che la serie si chiude su un finale apertissimo, in rilancio, e una seconda è più che probabile - si apre con il rapimento di un ragazzo da parte di una banda di trafficanti di organi. Solo che il ragazzo in questione, che si chiama Ha Dong-soo ed è interpretato da Jung Hae-in, non è un ragazzo qualunque. Qualunque ferita, gli si rimargina in pochi istanti. Fratture? Si ricompongono da sole. Arti mozzati? Si riattaccheranno al corpo grazie a formazioni tentacolari che emergono dalle estremità e le ricongiungono. Insomma, Dong-soo è praticamente immortale.

Tanto che, nonostante sia stato sventrato sul tavolo operatorio, in qualche modo riesce a rimettersi insieme e a fuggire. Una sola cosa lascia dietro di sé: un occhio. Un occhio che finirà trapiantato su un altro uomo, Oh Jin-seop (Go Kyung-pyo), un altro che normale proprio non è. Sotto l’aspetto di rigido e silenzioso impiegato di un’agenzia pubblicitaria, Jin-seop è in realtà uno spietato serial killer che espone le sue vittime in luoghi simbolo della città come fossero delle vere e proprie opere d’arte, non prive di un loro perversissimo fascino (e su questo Miike gioca esplicitamente).

Inosmma, Jin-seop è uno che cerca l'immortalità attraverso un'idea atroce di arte.

Va da sé che la straordinarietà di Dong-soo lo porterà a stabilire un contatto con Jin-seop, riuscendo a vedere ciò che lui vede con l’occhio che era suo.

Braccato dai trafficanti di organi che vogliono scoprire il segreto del suo corpo, e dalla polizia che sospetta sia lui il killler dei cadaveri artistici, Dong-soo darà la caccia a Jin-seop, per fermare le sue uccisioni e per rimpossessarsi di quella parte di corpo che era stata ed è ancora sua, aiutato a tratti da una misteriosa ragazza che pare conoscere il suo segreto.





Ora. Lo so cosa state pensando, come diceva sempre Thomas Magnum. La trama è quel che è. Assurda, implausibile, forzata. D’altronde questo è dichiaratamente un progetto di genere, e di quel genere che in Oriente viene coltivato con maggior dissennatezza e libertà rispetto a quel che accade dalle nostre parti. E però è anche innegabile che Connect, proprio per questa sua libertà, incuriosisce e coinvolge fin dall’inizio, e che dentro il perimetro di una produzione targata Disney, con tutto quello che questo comporta, Miike è riuscito a mettere dentro a questi sei episodi buona parte delle sue ossessioni: la violenza, il racconto di personaggi al limite e/o emarginati, la ricerca di una felicità e una serenità che passa per vie strane e magari perverse.

Mescolando fantascienza, body horror, thriller, procedurale e k-drama, Miike racconta una storia e dei personaggi che gli permettono, spesso sottotraccia, a volte in maniera più esplicita e plateale, di coltivare e mettere in scena la sua passione per la perversione, la bizzarria, il feticismo, lo sberleffo punk e provocatorio che è sempre stato il suo marchio di fabbrica.

E, se è vero il diavolo Miike sta nei dettagli, a volte la sua vena sulfurea e visionaria dilaga: come quando ci si trova di fronte a scene che difficilmente trovano spazio in un prodotto mainstream come comunque Connect è e rimane.





Peccato per le tante domande che rimangono senza risposta alla fine del sesto e conclusivo episodio, che si chiude con un cliffhanger sfacciatissimo e multiforme. Peccato non sapere cosa accadrà, e, al momento, se vedremo mai una seconda stagione di Connect. E però, in fondo, la strada che Miike ci ha fatto percorrere, in compagnia di questi personaggi (indimenticabile il detective della polizia cui sanguina il naso quando s’imbatte in quello che, senza che lo sappia razionalmente, è l’inizio chiave di un’indagine), è stata il proverbiale viaggio capace di valere più della sua destinazione.

Un viaggio lungo il quale Miike ci mette di fronte, con spietato sadismo, a riflessioni sul post-umano, sulla mostruosità fisica e psicologica, sui cancri maligni che affliggono individui e società contemporanei. Partendo da Frankenstein e arrivando ai serial killer come quelli di Zodiac o dell’ultimo Von Trier, passando per i mutanti dei fumetti e dei cinecomic, le atmosfere di Twin Peaks, e gli scambi fisico/psicologici di Face/off. Senza mai smettere un secondo di sorridere beffardo, di noialtri che guardiamo, e di sé stesso che allestisce questo spettacolo tragico, ironico, sanguinoso e delirante.