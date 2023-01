Torna al cinema per la prima volta, come evento speciale e in edizione restaurata, il film che ha rivelato al mondo il talento del regista giapponese. Audition sarà nelle sale il 23, 24 e 25 gennaio con Wanted Cinema.

Rivedere oggi Audition, e constatare quanto sia ancora bellissimo, potente e disturbante, è fonte di due o tre considerazioni piuttosto ovvie.

La prima è che si tratta di grande cinema, di quel cinema che non invecchia mai; la seconda è che è un classico, dove per classico intendiamo un’opera che, in qualunque tempo, è in grado di parlare al presente e del presente; la terza è che, per quanto magari oggi il ricordo sia affievolito dal tempo e dalle visioni, quando il film ha iniziato a circolare sugli schermi di tutto il mondo, nel 2000, più di vent’anni fa, doveva essere davvero un’esperienza esplosiva e in qualche modo rivoluzionaria.

Takashi Miike è sempre stato un avanguardista, e in qualche modo lo è ancora, ma certo è che in quegli anni lì, in quei primissimi anni dell’allora nuovo millennio, con film come questo, come Ichi the Killer, Gozu, The Happiness of the Katakuris, Visitor Q e Big Bang Love, Juvenile A, era davvero la cosa più magnetica, sconvolgente e vitale del cinema mondiale. Quello che serviva a riempire il vuoto che era stato lasciato dal declino inevitabile, prima e dopo l’handover che aveva riconsegnato quel territorio alla Cina, del cinema di Hong Kong.

A ulteriore riprova di quanto Miike avesse azzeccato praticamente tutto in Audition c’è il fatto che, nonostante a lungo succeda poco o niente, il film si appiccica allo sguardo (o il contrario, se preferite) fin dalla prima scena.

Come noto, l’inizio di Audition è molto convenzionale, racconta una storia - quella di un uomo che rimane vedovo, e che a distanza di anni, spinto dal figlio si mette in testa di trovare una nuova moglie - che poteva, per quello che racconta e per come la racconta Miike, essere l’inizio di un dramma romantico-familiare. O perfino, come è evidente da certe sfumature, di una commedia.

Eppure, allo stesso tempo, Miike già semina, a modo suo, gli indizi perturbanti dell’orrore che verrà. Un esempio per tutti: il barman e il suo shaker, mentre il protagonista Aoyama e il suo amico produttore parlano di quello che diverrà il loro piano, il casting di un finto film a scopo di trovare una ragazza che vada bene per Aoyama.





Bastano a Miike un paio di tagli di montaggio (come quello che sposta l’appuntamento tra Aoyama e Asami da un bar a un ristorante elegante) per inclinare il piano del racconto quanto basta a spostarlo - in maniera quasi impercettibile all’inizio, e sempre più evidente poi - dal reale all’onirico, dal quotidiano all’orrorifico. Orrorifico che emerge già, nella sua spiazzante perturbanza, nella prima scena in cui vediamo Asami in casa sua, tra un sorriso diabolico e un sacco misterioso e inquietante che rotola via.

Dal risveglio di Aoyama nel letto di un albergo dal quale Asami è svanita in avanti, Miike spinge forte sull’acceleratore, il piano del racconto non lo inclina ma lo ribalta, e Audition si trasforma in un incubo a occhi aperti capace di essere surreale e concretissimo al tempo stesso, e che culmina nella sequenza di tortura che è divenuta celebre anche per le reazioni che è stata in grado di suscitare negli spettatori.

Ma attenzione, perché il sadismo e la crudeltà e la perversione messe in scena da Miike (qui come altrove, peraltro) sono tutto tranne che gratuite, e si potrebbe parlare perfino di una certa qual degenere eleganza, anche nei momenti più duri e aspri - pungenti e taglienti, se mi si passa la boutade di dubbio gusto - del film.





La questione non è tuttavia estetica, quanto di contenuto. Di quello che Audition stava e sta raccontando ai suoi spettatori.

Oggi, nel post #MeToo, lampeggia ancora più evidente il tema della rivincita femminil-femminista a una vita di abusi, violenze e abbandoni, che si esprime secondo traiettorie alterate e psicotiche. Così come diventano ancora più lampanti certi comportamenti che oggi verrebbero definiti “patriarcali” del personaggio protagonista.

E però, di fronte agli sguardi che si incrociano di Aoyama e Asami alla fine del film, quando entrambi sono a terra, neutralizzati, feriti, paralizzati, sguardi che tradiscono sgomento e delusione più che rabbia e rancore, e un dolore che non è tanto fisico quanto psicologico, ci si accorge che, in fondo, Audition è davvero un dramma sentimentale, familiare, esistenziale. È la storia di individui soli, e quindi feriti, vittime ognuno a modo suo dei costrutti sociali e dei ruoli di genere, disperatamente alla ricerca di un sogno d’amore e di contatto umano che si rivela irreale e devastante.

Miike, d'altronde, lo aveva detto fin dall’inizio.

Fin da quando aveva scambiato impressioni su un video di ragazzi a un concerto con un collega, e la discussione aveva presto preso una piega cinica e disillusa: “Tutti in Giappone sono soli”, dice l’uomo che guarda il video con Aoyama. “Anche tu?”, gli chiede allora il protagonista. “Perché, tu no?” è la risposta, accompagnata da un eloquente sorriso.