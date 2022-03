Dal 3 al 9 marzo arriva al cinema il documentario di Edoardo Leo Luigi Proietti detto Gigi, dedicato alla carriera del grande attore romano, e vale assolutamente la pena di vederlo. La recensione di Daniela Catelli.

Come si fa a raccontare il talento, a cercare di scoprirne l'origine, il segreto, la magia? È un'impresa quasi impossibile e di questo si rende conto Edoardo Leo, autore di Luigi Proietti detto Gigi, quando si è visto costretto a cambiare in corsa il progetto di un film su A me gli occhi, please, rivoluzionario one-man-show di Gigi Proietti, dalla improvvisa e imprevista scomparsa del suo protagonista. Convinto dal suo entusiasmo, il grande attore si era seduto con lui, sul palco del suo Globe Theatre, dove senza saperlo si raccontava per l'ultima volta,aprendogli le porte del suo archivio fisico e mentale. Il grande cuore e l'intelligenza di Leo, dopo aver accusato il colpo, gli ha permesso di rendere giustizia ad un uomo che molti di noi sentivano come un parente, come lo zio, il fratello, il padre, il marito che avremmo voluto. Perché Gigi Proietti era uno di quegli interpreti che aveva il raro dono di sapersi fare amare dalla gente, la sua semplicità naturale gli impediva di salire in cattedra ("non ho la tempra del divo", dice al regista) e dunque era vicino a tutti noi, tanto che ci sembrava di potergli dare del tu, visto che ci permetteva di chiamarlo col diminuitivo di Gigi. Tanto la sua personalità pubblica era esplosiva, estroversa e coinvolgente, quanto Proietti era schivo e riservato nella sua vita privata, con la compagna e le figlie amatissime che aveva coinvolto nel suo lavoro. Nemmeno della malattia cardiaca che ce lo avrebbe strappato era trapelato nulla.

Se c'è qualcosa che ci irrita quando vediamo un documentario dedicato a una grande personalità (e ultimamente anche in Italia se ne realizzano parecchi) è il tentativo di rinchiudere il suo soggetto nelle sue parole, o anche nella sua opera, con una narrazione che ne santifica l'immagine, cosa fin troppo semplice quando la persona in questione era “buona” (ma come molti brutti film biografici ci hanno “insegnato”, nella morte lo si diventa un po' tutti). Spesso questo si traduce nella ricerca della lacrima facile. Leo non lo fa, non cerca di farci commuovere - anche se alla fine piangiamo lo stesso e siamo con lui sui titoli di coda dietro al pullmann con la vespa, che vorremmo prolungare quel saluto all'infinito - ma si domanda, onestamente, qual era il segreto di Luigi Proietti. Aveva iniziato parlando con lui e continua a farlo ascoltando le figlie e la sorella, che racconta aneddoti della sua infanzia col sorriso sulle labbra, con amici, colleghi e persone, note o meno, che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Se ci si commuove è perché siamo umani e avvertiamo tutto il peso di una perdita così grande in un Paese che sembra diventato incapace di dare vita a personalità artistiche tanto geniali (non a caso per un pezzo il cammino di Gigi Proietti si accompagnò a quello di un altro mostro sacro, oggi colpevolmente dimenticato, come Carmelo Bene).

Della persona, di Luigi, molti non riescono ancora parlare, come Nicola Piovani, perché è ancora troppo fresco il dolore per la sua scomparsa, ma mentre scorrono sotto ai nostri occhi le immagini, tante, bellissime e molte inedite, di una carriera straordinaria, quando vediamo Proietti giovanissimo,, recitare Don Chisciotte di fronte a un pubblico di perplessi e anche spaventati bambini con cui interagisce (quando la tv italiana era davvero un modello da imitare), o far ridere di cuore il severissimo Arnoldo Foà suonando la chitarra e cantando canzoni in grammelot, lo ritroviamo ballerino e cantante al fianco di Renato Rascel, ammaliatore sotto il gremito tendone di A me gli occhi, please fino al suo meraviglioso Kean sul palco del Globe, si ride, ancora, tantissimo. Ed è questo il debito maggiore che abbiamo verso un artista capace di toccarci nel profondo ma anche di farci venire il mal di pancia dalle risate, di passare con la stessa serietà e impegno (la sua leggendaria etica del lavoro) dal teatro e il cinema sperimentale alla commedia musicale, dalle barzellette al canto nella sua migliore estensione (che tuffo al cuore sentire sui titoli di coda "Nun je' dà retta Roma" da La Tosca di Luigi Magni), meraviglioso burattinaio sul palco che come una rockstar può azzittirsi e ascoltare il pubblico che pronuncia in coro le sue battute.

Addolora la poca riconoscenza che le istituzioni pubbliche hanno dimostrato verso il suo lavoro, al punto da sottrargli per ben due volte il Teatro Brancaccio che aveva fatto rinascere e restituito ai romani, compensata solo con l'ascolto di Veltroni della sua richiesta di portare il teatro shakespeariano a Villa Borghese, dove lo abbiamo salutato, in lacrime, per l'ultima volta. E alla fine di questa straordinaria carrellata, dopo aver ascoltato ancora la sua contagiosa risata, la sua voce inconfondibile, dopo aver assaporato la sua mimica e avergli visto guizzare nello sguardo la scintilla che precede la battuta fulminante, non ci chiediamo cosa manca in questo omaggio, ma pensiamo a che eredità grandiosa e in parte ancora da scoprire ci ha lasciato Gigi Proietti, a noi semplici spettatori senza talento e a tutti coloro che fanno lo stesso mestiere, come Edoardo Leo, e che guardiamo a lui sia come a un parente che come a un nume irraggiungibile, che per tanti anni si è degnato di scendere tra noi comuni mortali per aiutarci a sopportare un po' il peso di vivere. Solo un artista a 360 gradi, il cui segreto non conosceremo mai, è in grado di fare tanto.