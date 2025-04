Lilo & Stitch, la recensione del classico Disney in sordina, cresciuto nel cuore del pubblico

Nel 2002 Lilo & Stitch diede respiro ai Walt Disney Animation Studios, quando la formula del musical fiabesco aveva smesso di funzionare. Sembrava cattivo e scorretto, ma il gioiellino di Chris Sanders & Dean DeBlois era solo "diversamente" disneyano, con grande intelligenza e senso dell'umorismo.

L'esperimento 626, creato dallo scienziato alieno Jumba, sfugge alla detenzione e finisce sul pianeta Terra, precisamente in un isolotto delle Hawaii, dove - sempre in fuga dai suoi simili che lo vogliono recuperare - si finge un improbabile cane, adottato dall'orfana Lilo. La bambina lo battezza Stitch e sembra l'unica che riesca a contenerne la programmazione distruttiva: il caos che Stitch porta nella vita sua e della sorella maggiore Nani sarà però un primo passo verso la creazione di una nuova famiglia... molto allargata!

Lilo & Stitch, quando apparve in sala nella primavera del 2002, incassò piuttosto bene. Parlando di un film dei Walt Disney Animation Studios (allora ancora Walt Disney Feature Animation), sembrerebbe una considerazione scontata, ma invece la realtà era già ben diversa: anche se è un lungometraggio in coda al cosiddetto Rinascimento Disney dei Novanta, il crescente successo della tecnicamente avveniristica Pixar stava facendo traballare quel momento felice della casa madre. Il pubblico stava voltando le spalle al musical fiabesco in 2D che aveva riconosciuto la gloria con La sirenetta, La bella e la bestia, Aladdin e Il Re Leone, e proprio Lilo & Stitch si distingue in una sequenza di pericolosi flop che cercavano strade nuove: l'anno precedente eravamo stati disorientati dal metalinguistico sberleffo di Le follie dell'imperatore di Mark Dindal e dall'asprezza di Atlantis, e poco dopo a Natale si sarebbe rumorosamente schiantato un film rivalutato solo col tempo, Il pianeta del tesoro di Musker & Clements. In mezzo però lo studio respirò tra le braccia di una bambina e di un vulcanico piccolo alieno.

Lilo & Stitch non nasce come ripensamento di un'opera diversa (questo accadde alle Follie dell'imperatore), né come magniloquente produzione (Il pianeta del tesoro, appunto): sboccia invece dal brainstorming creativo della succursale in Florida, scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, rispettivamente un direttore artistico attivo sul Re Leone e Mulan, e uno story/layout artist negli ultimi film. È una relativamente "piccola" produzione da un'ottantina di milioni, dove un registro molto particolare e insolito è un chiaro frutto di una solida ispirazione, non di un procedere per tentativi, nel panico. La campagna pubblicitaria parodizzava i classici Disney, suggerendo quasi che questo "inquietante" Stitch potesse vestire i panni dissacranti di Shrek, fresco del primo Oscar mai assegnato come miglior film di animazione. Strategia di marketing furba, perché in realtà Lilo & Stitch non è affatto lontano dall'anima pura cara a Walt Disney, anzi ne è un'efficacissima rielaborazione moderna. Si ride, anche tanto, ma non più di quanto ci si commuova.

Per capire quanto Sanders e DeBlois abbiano metabolizzato il desiderio ultra-primario di ricevere e dare amore, costante della poetica basilare di Walt, basti vedere la citazione esplicita della fiaba del Brutto Anatroccolo, un soggetto che Disney adattò in modo diverso in ben due cortometraggi del ciclo Silly Symphonies, negli anni Trenta. La cattiveria di Stitch, così come l'ingestibilità malinconica dell'irresistibile Lilo, sono "bruttezze" decise dalla sorte, non malignità cercate da questi due candidi personaggi, che fecero subito breccia nel cuore del pubblico: forse perché non incarnavano degli ideali, ma nel corso della storia capivano di doversi impegnare almeno per mettersi sulla strada giusta.

Immedesimarsi in Lilo e Stich è immediato, e sulla base solida di quest'idea poggia un'estetica meravigliosa, anche questa molto disneyana: scegliendo Topolino come esempio, Walt era molto esigente su un design grafico accattivante, un quid che doveva sedurre sul piano visivo in modo istintivo. Grazie alle matite mai state così espressive di Andreas Deja e Alex Kuperschmidt, supervisori dell'animazione dei due protagonisti, Lilo & Stitch non ha nemmeno bisogno di scene madri esagerate o ricche di effetti: la fisicità esotica ed etnicamente precisa della bambina e di sua sorella, le forme visionarie dell'assurdo alieno (creato da Sanders stesso, che l'ha sempre doppiato in originale!), usano la caricatura per trasmettere una verità in pochi secondi. E la freschezza dei dialoghi di Lilo, spesso imprevedibili e dolcemente sfrontati, non è invecchiata affatto.

Come piccolo progetto che entra nell'immaginario collettivo, Lilo & Stitch ricorda lo strano caso del piccolo Dumbo (1941), il meno seguito della prima ondata di lungometraggi Disney: poco spettacolare scenograficamente, ma curato con amore certosino nell'espressività dei lineamenti e della recitazione, su una delicatezza molto artigianale degli ambienti, quasi subliminale. I fondali furono dipinti ad acquerello invece che nell'usuale guazzo, una scelta che davvero in alcune inquadrature riporta indietro a quella morbidezza manuale dei corti anni Quaranta. La musica, nonostante la firma dell'onnipresente Alan Menken, si rifugia in rivisitazioni pop di sonorità folkloristiche NON musical, solo fuori campo. E l'uso delle canzoni di Elvis Presley non è un ammiccamento banale ai gusti contemporanei del pubblico, come amava fare la DreamWorks, bensì è indice di uno stile che spiazza con la forza dell'accostamento inaspettato, per cercare quella verità di cui sopra con l'ironia.

In fondo Lilo & Stitch è "solo" una variazione sul tema di E.T. L'extraterrestre, ma i classici contemporanei non erano materiale con cui la Disney amava confrontarsi, preferendo i miti letterari più antichi. Forti probabilmente di una Pixar apripista nei registri narrativi più moderni, Sanders e DeBlois rileggono la tradizione dei classici animati Disney con disinvoltura: la bussola tematica è semplicissima e a prova di bomba, quel che dà l'originalità è la caratterizzazione non solo dei protagonisti, ma anche di ciò che gira loro intorno, del dettaglio, dei personaggi e dei tormentoni secondari. Il climax non può che diventare un aproblematico abbraccio collettivo tra alieni ed esseri umani, perché l'anima cartoon del film non cerca alcun realismo, solo il "plausibile impossibile" che Walt Disney amava tanto.