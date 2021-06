Nella mani di Claudio Cupellini e dei suoi co-sceneggiatori Filippo Gravino e Guido Iuculano, il racconto essenziale di Gipi viene ancor più scarnificato, per raccontare la storia di un Padre e di un Figlio, e della distanza che li unisce. Al cinema dal 1° luglio con 01 Distribution. Recensione di Federico Gironi.

Il fumetto di Gipi da cui si è partiti per questo film era già di suo un racconto molto essenziale, a partire dal bianco e nero dei disegni. Nelle mani di Claudio Cupellini (e dei suoi co-sceneggiatori Filippo Gravino e Guido Iuculano) quell'essenzialità è stata ulteriormente esasperata, e la narrazione ridotta all'osso. Ne sono prova, tanto per fare esempi, il fatto che i due figli del fumetto siano diventati uno solo nel film, e che - a grandi linee - la seconda parte della storia scritta e disegnata da Gipi qui sia stata quasi completamente omessa.

Perché La terra dei figli di una e una sola cosa vuole parlare: di un figlio che vuole arrivare a comprendere e conoscere un padre dopo la sua morte, attraverso la lettura delle pagine di quel quaderno che il genitore gli aveva negato non insegnandogli mai a leggere. A entrare in contatto con lui dopo una vita passata assieme, ma al tempo stesso a enorme distanza.

Ma non solo nella trama, La terra dei figli è essenziale (e quindi, per potersi permettere di esserlo, curatissimo). Lo è anche nella messa in scena, nelle poche parole messe in bocca ai protagonisti, nella visualizzazione accuratissima e personale di un mondo post-apocalittico che oramai ci sembra così drammaticamente familiare, tante volte ce lo siamo visti raccontare, o ce le siamo raccontati, noi che abbiamo vissuto e stiamo vivendo un'epoca di spade di Damocle climatiche, incidenti nucleari, virus impazziti.

Esiste un filo rosso sottile ma evidente che unisce questo nuovo film di Claudio Cupellini a The Road (nella sua versione letteraria, certo, ma anche in quella cinematografica diretta da John Hillcoat); a Light of My Life di e con Casey Affleck; alla serie Anna di Niccolò Ammaniti tratta dal suo omonimo romanzo (dove è presente anche il tema del manoscritto cruciale lasciato in eredità).

In tutti, la medesima storia: una catastrofe (quella che qui viene chiamata "la fine"); la lotta per la sopravvivenza in un mondo reso ancora più spietato e crudele del nostro; un genitore e un figlio.

Quel che cambia, il modo in cui il genitore cerca di proteggere e preparare il figlio a una vita senza di lui in quel contesto.

Al netto delle differenze di approccio alla genitorialità (qui il Padre è di quelli vecchio stile, dove l'autorità viene prima dell'affettività), verrebbe da chiedersi come mai, nell'arco di pochi anni, tanta insistenza sulla stessa questione: ma la risposta sarebbe tristemente ovvia.

E non serve essere analisti freudiani per poter sottolineare come Cupellini questo film l'abbia pensato, voluto e realizzato dopo la paternità, e quindi quando presumibilmente ha iniziato a interrogarsi con sguardo nuovo sul mondo che stiamo lasciando in eredità alle nuove generazioni, che tipo di insegnamento stiamo dando loro, e come glielo stiamo trasmettendo.

Cupellini sembra perfettamente consapevole del fatto che il suo film batta territori narrativi già segnati, ed è per questo che asciuga al massimo intreccio e parole da un lato, e lavora così tanto sull'immagine dall'altro.

Ispirandosi alle tavole di Gipi, il post-apocalittico della Terra dei figli è ricreato nelle terre del Polesine, nel Delta del Po, nei Chioggiano, con il direttore della fotografia Gergely Poharnok e lo scenografo Daniele Fabretti a dare un contributo fondamentale alla esibizione di un mondo desolato e desolante, spoglio, senza alcuna traccia di barocco fantasy (e d'altronde, non siamo mica in Sicilia, a Bagheria, come invece in Anna: e questa differenza geografico-estetica si fa anche ideologica e filosofica).

Le parole, poche, emergono quando serve. Messe in bocca agli attori giusti, come Paolo Pierobon, o Fabrizio Ferracane. Arrivano nel momento chiave del film, quando al Figlio vengono lette le pagine scritte del Padre, e con quelle, finalmente, viene raccontata la Verità sulla loro storia.

Che a leggerle sia lo stesso personaggio, il Boia, (un Mastrandrea adeguatamente mascherato, da sub), che aveva incrociato il suo sguardo con il Padre prima della sua morte, non è un dettaglio casuale, e sottolinea ancora di più la commozione di una scena, e di un film, orchestrato con sobria precisione.