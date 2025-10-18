La Camera di Consiglio, la recensione del film di Fiorella Infascelli sulla giuria del Maxiprocesso

La Camera di Consiglio di Fiorella Infascelli, presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta la giuria che nel 1987 emise in isolamento totale la moltitudine di sentenze per il Maxiprocesso di Palermo. La nostra recensione del film al cinema dal 20 novembre 2025.

Novembre 1987: otto membri della Corte d'assise si ritirano per formulare le sentenze per i 476 indagati del Maxiprocesso di Palermo, l'evento che non solo attacca frontalmente la mafia come mai era accaduto, ma ne conferma inequivocabilmente l'esistenza come sistema di criminalità organizzata. Sono il presidente Alfonso Giordano (sullo schermo Sergio Rubini), il giudice Pietro Grasso (Massimo Popolizio) e sei tra uomini e donne, che in La Camera di consiglio di Fiorella Infascelli sono interpretati da Betti Pedrazzi, Stefania Blandeburgo, Rosario Lisma, Roberta Rigano, Anna Della Rosa e Claudio Bigagli. Otto persone che per poco più di un mese vivranno isolati dal mondo, con il proprio senso della giustizia e le loro paure.

La Camera di Consiglio è un film dal dichiarato impianto teatrale, che potrebbe erroneamente far pensare troppo a La parola ai giurati. Se scattano istintivamente delle similitudini con il testo di Reginald Rose, bisogna ricordare che lì si trattava di un apologo inestimabile ma pur sempre simbolico, mentre l'umanità che Fiorella Infascelli mette sullo schermo è più che reale: è parte letterale della nostra storia contemporanea. Forse anche per questo ci siamo scoperti ad avere reazioni ambivalenti davanti ad alcune scelte drammaturgiche, tra la retorica molto letteraria di alcuni dialoghi, e una recitazione che inevitabilmente ne segue l'impostazione. Allo stesso tempo, questa stilizzazione si ferma prima di compiere il passo definitivo verso la trasfigurazione quasi metafisica e filosofica di un Bellocchio in Esterno notte. Si ferma a metà strada, ancorata da una volontà di parlare a tutti con semplicità ma anche con sottolineature didascaliche, per preservare la leggibilità dei fatti, della loro portata. È comunque uno scopo nobile, per cui prevale un rispetto verso il significato delle figure: tra presidente e giudice, tra gli stessi giurati e giurate, sono molto chiari gli alti e bassi emotivi legati a una vera missione. La necessità e l'urgenza morale della condanna collidono a volte con il rispetto formale della legge e la pietà umana per qualche imputato. La fierezza del compito stride con gli inevitabili momenti di angoscia e paura, quando non di veri attacchi di panico.

La posta in gioco è molto chiara, e funzionano le ambientazioni claustrofobiche, ben fotografate da Fabio Zamarion: il bunker dove gli otto vivono forzatamente sotto lo stesso tetto, il cortile per l' "ora d'aria", dalla pianta irregolare e destabilizzante. Ma soprattutto il film acquista un senso superiore se affiancato all'altro della regista sull'argomento, a tutti gli effetti un suo prequel, cioè Era d'estate (2015), dove si narrava un altro isolamento: quello all'Asinara di Falcone e Borsellino, che preparavano le ottomila pagine dell'ordinanza-sentenza del processo stesso. Infascelli ritrova Massimo Popolizio, lì Falcone, qui Pietro Grasso (che peraltro ha supervisionato il copione della regista, Mimmo Rafele e Francesco La Licata). Non sarebbe necessaria nemmeno questa relativa continuità attoriale per apprezzare il collegamento, non solo logico ma anche concettuale: le due opere mostrano uomini e donne diventate loro malgrado simboli pubblici, ma che a porte chiuse riuscirono per brevi sprazzi della loro esistenza a sfiorare la serenità che non potevano più sperare di avere nella vita "normale". Non è un caso se entrambi i lungometraggi si chiudono con una pioggia plumbea, che controbilancia ogni tentazione di trionfalismo: si narra di doveri adempiuti da cittadini modello, non imprese di "eroi". Entrambi i lavori di Fiorella Infascelli hanno, a prescindere da remore critiche, un innegabile valore didattico, cresciuto con l'aver (forse) completato un percorso. È quasi rivoluzionario poi raccontare nel mondo attuale una storia di lentezza e di giudizi emessi solo dopo riflessioni.