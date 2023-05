Come in A Tor Bella Monica non piove mai, Marco Bocci racconta la famiglia, che rappresenta in piccolo la società. La sua visione è chiara, così come la sua idea di regia. Quanto ai personaggi, sono destinati, come i vecchi antieroi, a reiterare le colpe dei padri.

"Homo homini lupus” erano soliti dire gli antichi romani quando, in una guerra o in un regolamento di conti, l'essere umano annientava crudelmente i suoi simili. Fu il commediografo Plauto, vissuto a cavallo del secondo secolo avanti Cristo, a usare per primo questa espressione nella formula "Lupus est homo homini", e a noi che abbiamo studiato il latino, e che sappiamo tradurla in "L'uomo è lupo per l’uomo", viene in mente ogni qual volta la violenza esercitata in un racconto di finzione non è grafica o pulp, ma cruda, selvaggia, realistica e soprattutto ineluttabile. Se poi il racconto ha i modi e i toni della favola nera, che si affida a personaggi archetipici, possiamo andare ancora più indietro nel tempo e pensare ai drammaturghi greci del VI° e V° secolo avanti Cristo, che già avevano capito, senza l’aiuto di un antesignano di Freud, che le colpe dei padri quasi sempre ricadono sui figli, che non c'è rinascita senza espiazione e che scappare non serve a niente, perché i demoni interiori, veloci come il vento, ci corrono accanto.

Nella sua seconda regia, non a caso intitolata La Caccia, Marco Bocci si è appropriato di questi temi e modelli comportamentali, collocando nel presente, che è un tempo di sopraffazione, una famiglia segnata da un episodio traumatico. In realtà si tratta di quattro fratelli: deboli, frustrati e, in fondo, incapaci di amare. Non è la prima volta che il nostro racconta la famiglia, che rappresenta in piccolo la società, ma stavolta si sofferma su sentimenti più cupi, profondi, negativi e in grado di riportare l'uomo a una condizione di ferinità.

Quando il padre-padrone di Luca, Mattia, Giorgio e Silvia muore, nessuno di loro riesce più a seguire il copione che si è imposto di ripetere all'infinito, e che prevede che Giorgio sia un marito amorevole e un padre affettuoso, o che Silvia, che è stata tossicodipendente, continui ad essere "pulita". Il passato presenta insomma il conto ai protagonisti della nostra storia, che diventa l'esatto contrario della fiaba dei fratelli Grimm "I quattro fratelli ingegnosi", che una voce fuori campo legge durante il film, sottolineando l'impossibilità di una conclusione pacifica.

Forse è proprio questa voce off l'elemento meno convincente de La Caccia, perché se è vero che aiuta a collocare la vicenda in una categoria che confina con l'horror, dall'altro lato sembra voler dare al film un'autorialità che non gli appartiene. Se per autore intendiamo un regista con una sua precisa idea di cinema, Marco Bocci lo è a pieno titolo, ma la sua visione è talmente chiara e il suo immaginario talmente ricco e originale, che non c’è bisogno di uno strumento che spieghi cose poco comprensibili o che si faccia depositario di un qualche tipo di messaggio.

Sappiamo che a ispirare La Caccia è stata una temporanea perdita di memoria dello stesso Bocci, che a ragione si è chiesto se non sia meglio dimenticare ciò che ci ha fatto soffrire, e siamo consapevoli di quanto Marco sia un uomo gentile, e lo abbiamo scoperto sul set di A Tor Bella Monaca non muore mai. Là l'amore tra fratelli era sano, mentre qui è malato, ricacciato in fondo al cuore e pericoloso perché impone un’autoanalisi che porterebbe i personaggi ad esplodere. Forse solo Silvia potrebbe salvarsi, Silvia che cerca una redenzione nella maternità e che somiglia a Laura Chiatti, bellissima e struggente. E se Filippo Nigro si muove agevolmente tra i confini del noir, Paolo Pierobon svela un lato luciferino che preoccupa chi lo vorrebbe alla guida di Mattia & Co. Poi c'è Pietro Sermonti, finalmente alle prese con un ruolo non comico. Il suo Mattia, egocentrico e malinconico, è il più spaesato di tutti. Per lui il rumore della realtà è diventato insopportabile, e allora è scappato nei meandri della fantasia. Come gli altri ha l'acqua alla gola, e Bocci lo ha voluto con una lunga barba bianca, quasi fosse un profeta che però non ha nessuna lieta novella da annunciare, se non quella che il mondo è davvero un brutto posto. Il mondo, ahinoi, è un freak show, e i mostri, ne La Caccia, sono la moglie e la figlia di Giorgio, avide e stupide, e la prostituta incinta che dovrebbe dare il figlio a Silvia, che somiglia, guarda caso, a una strega delle favole.

Ha un grande dinamismo La Caccia, soprattutto nelle scene venatorie, che riproducono il gioco infantile del nascondino. L'azione, poi, non prevale mai sui personaggi, che non sono né bianchi né neri ma attraversati da decine di sfumature di grigio. Ci dispiace che se la passino così male. D'accordo, sono inventati, ma quante persone, per la mancanza d'amore, si costruiscono un destino di infelicità e frustrazione? Troppe. E allora perché non sperare che La Caccia spieghi loro cosa non fare e come ritrovare il sorriso?