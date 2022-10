Il talento di Mr. Crocodile, basato sui libri di Bernard Waber, è un vivace musical per ragazzi, con canzoni originali e uno scatenato Javier Bardem. La nostra recensione.

Hector P. Valenti (Javier Bardem) è un mago squattrinato che un giorno s'imbatte in un fenomeno della natura: un piccolo coccodrillo... cantante. Sì, non "parlante". Lyle, come viene subito ribattezzato, non comunica con gli esseri umani parlando, ma adora cantare. Quando la timidezza di Lyle sul palco causa guai finanziari a Hector, quest'ultimo deve lasciarlo nascosto in una casa a New York, dove vengono ad abitare i Primm. Il giovanissimo Josh ha serie difficoltà di adattamento e vive immerso in una costante ansia. Un coccodrillo canterino è l'amico che ci vuole, per lui e per tutta la sua famiglia...

Sarebbe inutile cercare originalità nella struttura generale di Il talento di Mr. Crocodile: questa produzione Sony, che si avvale di animazioni in CGI gestite dalla Sony Pictures Animation e integrate con riprese dal vero, è narrativamente un bignami del feel good movie per famiglie, con protagonista bambino e amico speciale che semina il panico sulle prime, ma poi diventa il beniamino di tutti. Specialmente dopo il successo dei due Paddington, questo è un calco che funziona sempre: i registi Josh Gordon & Will Speck, precedentemente sodali di Jason Bateman con commedie diverse come Due cuori e una provetta e La festa prima delle feste, non hanno alcuna difficoltà a rispettare ogni regola di uno svolgimento prevedibile. La sceneggiatura è basata sui libri per i più piccoli scritti da Bernard Waber, ma già pronta per adattarsi a questo genere ipercodificato.

Ci sono tuttavia due caratteristiche che creano uno scarto rispetto ad altri prodotti che si assomigliano tutti: Il talento di Mr. Crocodile è un musical, cosicché questa prevedibilità qui ha un sapore più vintage del solito, riportando ai più antichi film per famiglie disneyani stile Elliot il drago invisibile. Le canzoni, scritte dai Benj Pasek e Justin Paul di The Greatest Showman, eseguite nella versione italiana dall'ultimo vincitore di Amici, Luigi Strangis, sono piuttosto gradevoli e orecchiabili. La coreografia poi non è virtuosistica ma apparentemente a portata di persona qualunque, già pronta per un'emulazione casalinga in famiglia. La seconda marcia in più del film è Javier Bardem, assolutamente scatenato: sfidando se stesso, esibendosi con un partner che verrà aggiunto solo in post-produzione, si diverte un mondo a cantare e ballare, garantendo lo stesso identico magnetismo e la stessa identica cura tecnica che ha avuto per i suoi ruoli in film più blasonati e impegnativi. Un'esibizione di professionalità che può contribuire a elevare una proposta così standard come Il talento di Mr. Crocodile.