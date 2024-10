Presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città, il restauro di uno dei film più belli di Dino Risi, Il Giovedì. La nostra recensione.

Il Centro Sperimentale di Cinematografia porta ad Alice nella città il restauro di un film italiani che meritava davvero una riscoperta. Il giovedì è stato a lungo considerato un'operina minore nella straordinaria filmografia di Dino Risi, regista di grande talento e intelligenza che nel decennio del boom e post boom economico ha firmato alcuni dei titoli più significativi della nostra commedia drammatica, iniziando con Una vita difficile per proseguire, dopo il grandissimo successo de Il sorpasso, con questo film scritto con Castellano e Pipolo e interpretato da un Walter Chiari, qui assoluto protagonista, nella migliore interpretazione cinematografica della sua carriera, alla pari con quella in Bellissima di Luchino Visconti. Se inizialmente Risi pensava a Ugo Tognazzi per il ruolo, l'attore veronese appare invece la scelta perfetta per il personaggio affascinante e cialtrone insieme di Dino Versini, un bambinone quarantenne che sogna in grande ma è incapace di prendersi delle responsabilità nella vita e continua a ripetere, anche con le donne che ha accanto, gli stessi errori, appoggiandosi a compagne indipendenti che lo mantengono.

In un momento di grande espansione economica, tutto sembra possibile per chi ha cervello, iniziativa e pochi scrupoli, solo che a Dino queste qualità mancano, o meglio, le sue imprese finiscono tutte in un fallimento economico e personale proprio per l’incapacità di accontentarsi e di dare concretezza alla propria vita di eterno ma sfiorito Peter Pan. Al suo fianco, in un’alchimia meravigliosa, che si creò tra i due anche fuori dal set, c’è il piccolo Roberto Ciccolini, nel ruolo del figlio Robertino, che vive con la madre benestante all’estero e che, esattamente all’opposto di lui, è un ometto colto, responsabile e obbediente alle regole ma sballottato in giro per il mondo senza una figura maschile di riferimento. Proprio grazie a questo padre fino a oggi sconosciuto, inaffidabile, verboso e che somiglia a una scimmia, come lo descrive inizialmente, che non vede da anni e che può incontrare solo nel giorno stabilito dalla legge dopo l’annullamento del matrimonio dei suoi, il giovedì, il piccolo riscopre la gioia, il divertimento e la libertà di infrangere le regole proprio dell'essere bambino.

Dopo l’amarezza e il cinismo, Dino Risi scopre con questo film così avanti sui tempi (nel 1963 il divorzio era lungi dall’arrivare e solo chi aveva soldi poteva permettersi l’annullamento del vincolo religioso) la cifra della tenerezza. Viene da pensare che nel piccolo Robertino, cresciuto senza padre e con una madre organizzata e decisa, abbia rivisto un po’ la propria infanzia, dopo la scomparsa prematura del padre, il collegio e le pressioni materne per farlo diventare psichiatra. Robertino è consapevole del fatto che il padre gli racconta una serie di balle gigantesche, e inizialmente lo giudica in silenzio, ma è proprio la loro infelicità quotidiana ae il loro bisogno reciproco ad avvicinarli e non dubitiamo nemmeno per un istante che Dino, a quel bambino che non conosce ma di cui è orgoglioso e che fa di tutto per impressionare, voglia un mondo di bene (e forse in lui si rivede). Raramente sul grande schermo il rapporto tra un padre e un figlio è stato raccontato con tanta umana fragilità e commozione.

Risi, essendo Risi, non rinuncia comunque a dipingere, con pochi ma inconfondibili tratti da maestro, la miseria umana che circonda il protagonista, fatta di pataccari cui si affida e che lo mettono nei guai (dal rifilargli un orologio che non funziona alla mediazione col dirigente discografico per evadere le tasse che sarà fonte di una delle sue maggiori umiliazioni davanti al figlio), ma anche di signore cleptomani, bagnini invecchiati anzitempo, parenti affettuosi e ingenui, garagisti che in cambio di un gadget danno in prestito macchine di facoltose americani, con la schietta cattiveria dei bambini popolani con cui gioca il figlio, la stupidità, in generale, di una società che giudica il successo in base allo stipendio. Come Otello Celletti ne Il vigile, Dino Versini ne Il giovedì non si accontenta del primo posto fisso che gli viene offerto (senza meriti), ma non è vendicativo, non gli si può volere male perché è innocente come un bambino (e il finale ce lo conferma).

Ambientato in una Roma ormai sparita, con in sottofondo le canzoni dell'epoca di Gianni Morandi e Rita Pavone, un cammeo delle popolarissime gemelle Kessler, l’apparizione di una giovanissima Milena Vukotic, il fascino di Michele Mercier e le musiche di Armando Trovaioli, Il giovedì è fatto di piccoli momenti che restano impressi, dalla gita al mare al tentativo di vedere al cinema L’uomo che uccise Liberty Valance, sostituito da un film erotico, dalle imprese di guerra mutuate da La grande fuga al clacson de Il sorpasso che in aperta campagna annuncia il superamento dell’auto dei nostri. Solo che stavolta a suonarlo non è una Lancia Aurelia, arrogante simbolo di velocità, ma... un carro funebre. Il giovedì è un film come dicevamo proiettato in avanti, dove già si intravedono le crepe di quel mondo nuovo di consumismo e facile felicità, di quel benessere generale che in realtà è stato solo appannaggio di pochi. E’ una bellissima storia d’amore tra un padre e un figlio e permette a Walter Chiari, che tanto ci ha fatto ridere in televisione col Sarchiapone, gli sketch e le interminabili barzellette, di commuoverci, dimostrandoci che grande attore drammatico poteva essere e, per vari motivi, non è stato. Aspettiamo l’uscita di Il giovedì al cinema in questo bel restauro, perché è giusto che il pubblico più giovane scopra che talenti abbiamo avuto e come il termine di commedia all’italiana comprenda una gamma di sfumature che non abbiamo ancora finito di esplorare.