I Puffi - Il Film, la recensione del nuovo reboot cinematografico con i personaggi di Peyo

Chris Miller, ex-DreamWorks, dirige I Puffi - Il Film, nuovo tentativo di rilanciare al cinema i personaggi di Peyo, con un film di animazione più disinvolto del precedente. Forse troppo? La nostra recensione.

Alla ricerca di un'identità che ancora non ha, il Puffo Senza Nome s'imbatte in un libro magico che gli dona dei poteri, un po' difficili da controllare: inavvertitamente rivela la posizione del libro stesso al malvagio stregone Razamella, fratello molto più organizzato di Gargamella. Il cattivone, insieme ad altri tre colleghi crudeli, potrebbe dominare il mondo intero se mettesse le mani sul tomo, ma per ora rapisce solo il Grande Puffo. Rimasti senza guida, Puffetta, Senza Nome e altri Puffi partono al salvataggio... e chissà che sulla strada Senza Nome non riesca a trovare la sua vocazione. Viaggeranno in lungo e in largo per il mondo, sottoterra e anche in altre dimensioni!

Nel 2017 qualcuno (non chi scrive) era rimasto deluso da I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta, diretto da Kelly Asbury e realizzato dalla Sony Pictures Animation per la Warner Bros: non incassò abbastanza da giustificare l'investimento cinematografico in un franchise pure così amato nel corso dei decenni. Questo nuovo I Puffi - Il Film, a partire dal titolo supergenerico (in originale è solo "Smurfs"), tenta di fare tabula rasa del precedente tentativo, proseguendo sulla strada del cartoon in CGI, aggiornandola esteticamente e mediando l'anima fiabesca dei personaggi di Peyo con le esperienze in tecnica mista più caciarone di I Puffi (2011) e I Puffi 2 (2013). Siccome la Warner ha gettato la spugna, la palla è passata alla Paramount Animation, con la produzione effettiva affidata alla Cinesite. Alla regia c'è un altro ex-DreamWorks, quel Chris Miller che firmò Shrek Terzo (2007) e Il gatto con gli stivali (2011).

Non si può dire che I Puffi - Il Film non sia un'opera generosa: sul piano estetico si presenta piuttosto bene, perché la computer grafica è renderizzata rinunciando al fotorealismo nella resa delle ombre e delle superfici, e le espressioni dei visi, tra occhi e bocca, riprendono il sapore 2D del materiale originale. Le radici sono negli esperimenti della fu-Blue Sky con Snoopy & Friends, passando per le smorfie dei Troppo cattivi targati DreamWorks Animation: l'impatto è piacevole, seppur non troppo dispendioso in dettagli. Ma il lungometraggio non vuole essere da meno sul piano narrativo, scaricando sul pubblico una tonnellata di spunti a ruota libera, che potenziano il canone moltiplicandolo: c'è un fratello di Gargamella, ci sono due equivalenti del Grande Puffo, c'è una nuova lore che riguarda il passato dei Puffi e una loro eroica missione nei secoli, ci sono brevi sequenze in tecnica mista a Parigi e in Germania, ci sono altre tribù dei Puffi e una crisi d'identità di Puffetta (come nel film precedente), ci sono sipari musical con canzoni non memorabili, ci sono degli esseri pelosi golosi di torte e non propro carini... e c'è persino un viaggio multidimensionale in vari stili grafici, che richiama Looney Tunes Back in Action e Inside Out. La sceneggiatura di Pam Brady, già collaboratrice di Trey Parker & Matt Stone su South Park, non si concede troppi paletti.

Viene però in mente la vecchia metafora, abusata ma qui particolarmente applicabile, della troppa carne a cuocere. Nel marasma narrativo, la regia finisce per perdere il controllo del ritmo generale della storia, del suo crescendo emotivo, lì dove animatori e story artist sembrano inseguire le singole gag lì per lì, come meglio possono. Alcune scene funzionano, altre molto meno, ma l'andamento generale è proprio ondivago, tra messaggi sull'identità e situazioni un po' generiche, più vicine all'accumulo di una saga come Trolls che alla dolcezza dei Puffi, a nostro parere preservata meglio nel cartoon precedente. E se non altro Trolls ha una caratterizzazione musicale sempre furba ma un po' più ragionata, mentre qui i brani sfociano persino in una dance fuori fuoco ("Friend of Mine" suona un po' inquietante), in sonorità dominate da Rihanna, cioè Puffetta nella versione originale. I Puffi - Il Film può intrattenere i più piccoli? Senz'altro, lo farà, però se si paragona questo risultato a quello della miniserie Asterix & Obelix: Il duello dei capi su Netflix, altro adattamento di un mito del fumetto francobelga, qui c'è molto meno rigore... e per noi la noia ha fatto capolino anche nei momenti più concitati.

Riguardo alla versione italiana, Paolo Bonolis come Grande Puffo ha senso dal punto di vista nostalgico, perché lo si associa al mito di Bim Bum Bam e quindi dei Puffi stessi in Italia, ma il suo timbro vocale non sembra molto adatto al personaggio. Diverso discorso per Luca Laurenti (Razamella e Gargamella), che ormai ha dimostrato più volte di avere un talento non disprezzabile nel doppiaggio dei cartoon: qui lo conferma, anche se diversificare due personaggi nello stesso film gli dà in alcune scene qualche problema.