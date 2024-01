Il film vincitore della sezione Un Certain Regard a Cannes 2023 arriva al cinema con Teodora il 1° febbraio, e successivamente sarà disponibile in esclusiva streaming su MUBI. La recensione di Federico Gironi.

Esiste indubbiamente una nuova onda di cinema contemporaneo che è chiaramente riconoscibile. Un’onda che pare avere uno dei suoi punti di partenza l’Inghilterra, ma che comunque poi tocca numerose altre cinematografie europee, Italia compresa. Un’onda fatta di un formalismo impressionista, di colori caldi e saturi, di disagi interiori e giovanili, di poche, pochissime parole, decostruzione narrativa, e una dominanza chiara dell’immagine e del movimento.

Di quest’onda fa parte di sicuro How to Have Sex di Molly Manning Walker, così come di sicuro faceva parte l’Aftersun di Charlotte Wells, di cui per molti versi è il gemello, distribuzione MUBI compresa, ma potrei citare anche Hoard di Luna Carmoon, anche questo inglese, e visto alla SIC 2023.

C’è da dire che, pur riconoscendo a questi film un valore estetico e tecnico, la voglia di raccontare storie in maniera nuova e più affine al gusto delle nuove generazioni, mi sorge il sospetto che la forma di questi film nasconda una sorta di relativo vuoto contenutistico. Che insomma ci sia quella che, in gergo, viene chiamata fuffa. Una fuffa che, tenderei a pensare, è figlia dell’appiattimento delle immagini e del pensiero e del ragionamento che deriva dai social, dalle storie e dai reel di Instagram, dai video di TikTok, da una generica e veloce e estetizzante esposizione del proprio essere e delle proprie tesi.

Se - giustamente, dal vostro punto di vista, state già dandomi del vecchio, e usando quell’espressione odiosa lì che non andrò volutamente a mettere per iscritto, presto ancora il fianco esponendo tutto il mio barbogio e elitario fastidio nel vedere sullo schermo per un’ora o giù di lì un branco di ragazzini rozzi e volgarotti impegnati in una sistematica devastazione di sé attraverso l’alcool (le droghe, Walker, non le mette in scena quasi mai, giusto una canna alla fine). Non perché in questo ci sia qualcosa di nuovo o barbarico, non sono così moralista, prima o poi ci siamo passati tutti, ma perché, qui e oggi, mi pare un’ansia di divertimento che vada a nascondere (e questo mi pare anche, giustamente, uno dei punti del film) voragini, abissi, strapiombi di vuoti esistenziali.

Però, ecco.

Se pure è vero che How to Have Sex, al netto delle mie inclinazioni personali, è innegabilmente capace di una certa quale energia cinematografica, e di raccontare con le immagini in movimento la fame di vita, seppur disperata, dei suoi protagonisti e l’energia della gioventù, mentre vedevo il film non potevo fare a mente di pensare che tutto quello che stava facendo e mettendo sullo schermo impallidiva al confronto con una scena qualsiasi di un film di Abdellatif Kechiche, e in particolare dei suoi ultimi Mektoub, my Love: Canto uno, e, soprattutto, Mektoub, my Love: Intermezzo.





La differenza che c’è tra Molly Manning Walker e il regista francese è quella tra che può esistere tra una piscina e il mare aperto.

Non si ritrova solo nel talento, ma nella capacità di cogliere (o non cogliere) la profondità del cinema, del sentimento, della psicologia. Ancora di più, sta nella capacità o nella volontà di mettere in scena il desiderio e la passione, non necessariamente declinata in chiave sessuale.

Curioso che How to Have Sex, con questo suo titolo così furbetto, avrebbe evidentemente dovuto chiamarsi How Not to Have Sex. Perché in questa sorta di breve odissea cretese della protagonista Tara, che spera di perdere la verginità e lo fa nel modo peggiore possibile, con tanto di pentimento, vergogna, rimpianto e - soprattutto - assenza di ogni possibile forma di godimento erotico, non c’è in realtà voglia di vita, come nei film di Kechiche, ma una tremenda paura della morte. E della vita stessa.

Questa paura, in qualche modo, ci riporta dritti a Aftersun, che con How to Have Sex condivide una strada stilistica, e un racconto che pare fissare assemblare singole immagini, singoli flash della memoria, più che sviluppare una narrazione lineare, ma anche la voglia di raccontare ferite interiori che sanguinano senza parole, ma con i gesti, gli sguardi, i movimenti, i ricordi.

Se Aftersun riguardava direttamente l’elaborazione di un lutto, qui il lutto è rappresentato dall’ingresso nel mondo del sesso, che è un’interessante contraddizione, capace di una certa elettricità. Un sesso che è appunto raccontato come programmatico, superficiale, fatto di immagine pubblica, ma che è svuotato da ogni desiderio, al più meccanico. Triste, e solo in parte, e con larga ipocrisia, smussato dalle regole contemporanee del consenso.

Il ritratto di Tara, sicuramente generazionale, assume comunque una valenza ampia e probabilmente universale, nel racconto di come le ragazze (e i ragazzi) vivano e abbiano in passato vissuto sesso e sentimento.

Alcune immagini sono potenti, come quella di Tara che cammina al mattino lungo una strada deserta e disseminata dai reperti della notte brava altrui appena trascorsa.

La sensazione, però, è che ci sia un pizzico di manierismo di troppo nella messa in scena, e che la dimensione impressionista che tocca anche la psicologia dei protagonisti nasconda la mancanza di una elaborazione un po’ più complessa di temi e situazioni difficili e delicate, e di mettere in scena, nei personaggi e nelle situazioni, tutte quelle sfumature che sono così importanti al cinema e nella vita.