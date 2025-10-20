Fuori la verità: recensione della commedia con Claudia Gerini, Claudio Amendola e Claudia Pandolfi

Una famiglia partecipa con tante buone intenzioni a un nuovo spietato game show. Grandi sorrisi, un milione di euro in palio, ma presto inevitabili segreti pronti a emergere e molto da nascondere. La recensione di Fuori di Mauro Donzelli dalla Festa del Cinema di Roma.

La famiglia non se la cava troppo bene in quest’epoca storica, non più monocratico primo nucleo di organizzazione della società, dal potere indiscusso, ha perso nei decenni molti veli ipocrisia, e di parenti/serpenti se ne conoscono così tanti nella quotidianità quanti il cinema ne racconta con alterne fortune. I Moretti sono un esempio come tanti, convinti di rappresentare un gruppo così solido da non avere niente di particolare da nascondere, di essersi sempre detti tutto. Poveri illusi, Carolina (Claudia Gerini) e Edoardo (Claudio Amendola), i genitori, con i figli Flavio, Prisca e Micol. Una “famiglia felice” come tante, almeno così ama proporsi all’esterno. Non che siano pericolosi criminali, non siamo in un horror, ma in una commedia in cerca di un punto di vista diverso per raccontare le inevitabili bugie su cui spesso è edificata una famiglia, come ogni gruppo di persone.

I cinque pensano bene di sottoporsi al tritacarne di un nuovo programma televisivo, Fuori la verità, che è anche il titolo del film di Davide Minella, con una frase di lancio per una volta impeccabile: per un milione di euro rovineresti la tua famiglia? Dopo aver raccontato come le nostre coscienze vivano in un mondo parallelo, osservando con notevole scoramento e demotivazione le nostre cialtronerie quotidiane, in Cattiva Coscienza, Minnella chiarisce per bene i limiti dell’ipocritica certezza della tensione verità e bugia come scontro quotidiano fra bene e male. Lo fa esponendo la famiglia Moretti alla cura Ludovico di piazza di un nuovo game show, anche se oggi capita più spesso nella consolidata agorà pubblica dei social network.

Un milione di euro per rispondere sempre e soltanto con la verità. Fuori la verità segna il ritorno di una conduttrice molto famosa, ma in calo di successi, una spietata (e divertita) Claudia Pandolfi. A parte alcuni cruciali flashback con cui vengono nella maggior parte dei casi sbugiardate le granitiche verità dei Moretti, il film presenta, più o meno in tempo reale, la messa in onda dello show, con tanto di studio televisivo, partecipanti sempre inquadrati e pubblico che reagisce. E in cabina di comando, manco fossimo in Inside Out, non le coscienze o gli stati d’animo, ma uno spregevole autore, Lorenzo Richelmy, in costante comunicazione con la conduttrice, per rendere chiare le loro ciniche intenzioni da, per l’appunto, “televisione verità”.

Amori nascosti, tradimenti, rancori e segreti custoditi da anni. È chiaro che uscirà fuori di tutto, da quello studio televisivo, anche la sacra verità che qualche bugia serve mantenerla in vita, in famiglia e ovunque. Se la “denuncia” dello squallore ipocrita di alcuni programmi televisivi è accessoria, se non fuori tempo massimo, è in fondo proprio la chiara esposizione del moralismo imperante, con un ritmo da commedia frenetica, a rappresentare la chiave più interessante di Fuori la verità. L’ossessione di giudicare con un manicheo bianco o nero, di esporre senza indugio come riprovevole qualcosa e qualcuno, senza neanche pensare a guardare un attimo meglio dietro e intorno. Il tutto con un ritmo che non conosce cali di tensione.