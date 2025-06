Dragon Trainer, la nostra recensione del remake (o remaster?) con Hiccup e Sdentato

La Universal e la DreamWorks Animation uniscono le forze per inseguire la Disney e realizzare un "remake" di Dragon Trainer che è letteralmente la copia dal vero del film animato originale, al 99%. La nostra recensione.

Nell'isola vichinga di Berk, il giovane Hiccup (Mason Thames) è il figlio del capo ammazzadraghi Stoick (Gerard Butler), ma tradisce un animo troppo gentile per difendere la città e la sua gente dalle bestie alate: riesce con l'ingegno tuttavia ad atterrarne una, anche se nessuno gli crede, e scopre che si tratta proprio di una temuta e rara Furia Buia. Scopre anche che l'animale non è aggressivo a prescindere, come tradizione vorrebbe trasmettere, anzi Hiccup sviluppa con lui un rapporto speciale, ribattezzandolo Sdentato. Ma considerare i draghi potenziali amici rappresenta un capovolgimento troppo netto dell'intera cultura del villaggio...

La nuova versione dal vero di Dragon Trainer, diretta da Dean DeBlois per la Universal in collaborazione con la DreamWorks Animation, "rielabora" il Dragon Trainer animato del 2010, che portava la firma dello stesso DeBlois con Chris Sanders (questa volta solo co-executive producer). Non è un dettaglio: ancora prima di vedere questo film, passando rapidamente in rassegna i credits, già si nota una sua particolarità, rispetto alla tendenza inaugurata dalla Disney del remake pedissequo. Persino il nuovo Lilo & Stitch, per pura coincidenza legato a un'altra creazione di Sanders, è transitato da un gruppo autoriale a un altro, nei vent'anni che hanno separato il rifacimento dall'originale. Questo "Dragon Trainer 2.0" è invece ancora diretto (nonché scritto) da DeBlois, sempre musicato da John Powell, sempre curato nel sound design da Randy Thom, persino con l'interpretazione di Gerard Butler per Stoick, quindici anni fa solo attraverso la sua voce, ora in carne e ossa.

Se quindi queste operazioni, che in altre occasioni abbiamo considerato "cinema cosplay", si basano in generale sul dare ai fan quello che si aspettano di trovare, con il ritorno di Dragon Trainer andiamo persino oltre: quando al vertice creativo ci sono le stesse persone, che peraltro erano consapevoli di aver fatto un ottimo lavoro al giro precedente, un film che sulla carta è un "remake" diventa a tutti gli effetti... una fotocopia.

Non vogliamo escludere che fioccheranno video su YouTube di qualche commentatore che si attaccherà alle (assai!) minime differenze, magari stigmatizzando una comparsa "inclusiva", un gesto che manca, o quel dialogo in più per dare ad Astrid (Nico Parker) uno spessore maggiore. Credeteci: si tratta davvero di inquadrature di pochi secondi, di una letterale manciata di dialoghi o azioni in più o in meno. Per una coincidenza, abbiamo rivisto il film originale due ore prima di assistere alla proiezione di questo remake e abbiamo avuto davvero la sensazione di aver rimandato in play l'opera che avevamo appena finito di vedere. Inquadrature, ritmi di montaggio, composizione delle scene, persino registro della recitazione: al 99% assistiamo allo stesso identico spettacolo, come se il cartoon del 2010 fosse stato usato sfacciatamente come la pre-visualization di questo film dal vero.

Non sappiamo quanti di voi abbiano dimestichezza col mercato dei videogiochi attuale, ma Dragon Trainer ci ha ricordato il fenomeno delle "remaster": via di mezzo tra la semplice riproposta e un vero remake, le remaster costruiscono uno "strato" di aggiornamento tecnico a un videogioco che sotto la scocca e nei contenuti rimane grossomodo uguale. Ecco, DeBlois ha rilasciato dichiarazioni che fanno proprio pensare a quello, sostenendo che questa sia stata l'occasione per dare tecnicamente quello che non si poteva costruire con la CGI di quindici anni fa, in termini di realismo e immersione. E in effetti il cartoon originale, rivisto oggi, ha un livello di dettaglio ormai datato, in forme e luci, specialmente nei personaggi umani. E a differenza di quanto successo a Lilo & Stitch, che nel 2002 arrivava nella gloria eterna del tratto a mano libera, una certa CGI più acerba tende a invecchiare, non lo neghiamo. Allo stesso tempo però ci dispiace, ancora una volta, che si consideri un film slegato dall'epoca in cui è nato, e quindi aggiornabile all'infinito, perché pensiamo che ogni opera incarni anche il suo tempo, nel bene e nel male, facendosi apprezzare anche nella volontà che aveva di superare quei limiti tecnici.

Il vecchio Dragon Trainer superava quei "limiti" con la forza dei suoi temi e della sua messa in scena, che appunto sono sempre lì e reggono ancora egregiamente lo spettacolo, un solido racconto fantasy per famiglie ricco di tematiche, sempre più attuali. Su tutte, c'è il coraggio di guardare a un conflitto con l'empatìa per il "nemico", scoprendo che è possibile un'altra via a un protratto massacro reciproco: non fa di certo male commuoverci con questo concetto nel 2025, ne abbiamo persino più bisogno di quindici anni or sono. Ma c'è anche il rapporto paritario con la natura, frutto di osservazione e rispetto. Dopo quindici anni, in una messa in scena dal vero, forse giusto le scene aspre tra padre e figlio, o la scoperta di un'amputazione, suonano meno coraggiose di come apparvero in un cartoon del 2010, però rimangono importanti ed efficaci sul piano emotivo. Con uno Sdentato rimasterizzato (animato era allora, animato è adesso, live action o meno) e il simpatico attore protagonista Mason Thames (più bello però dell'Hiccup originale), sarebbe una presa di posizione purista dire che il presente Dragon Trainer 2.0 non funziona. Ma, impostato così, sarebbe stato il colmo se non ci fosse riuscito!