Il corpo e la bellezza, la disabilità e i riti stanchi della seduzione seriale. Corro da te è una commedia romantica e briosa diretta da Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. La recensione di Mauro Donzelli.

Il corpo al centro della comunicazione con il mondo esterno, ma soprattutto con sé stessi. Il punto di partenza di Corro da te è allo stesso tempo lo strumento che più ci identifica, la nostra vera presenza nello spazio che ci circonda, ma allo stesso tempo un terreno di scontro sempre più attuale nella società. Gianni (Pierfrancesco Favino) usa il suo fisico per sedurre in maniera seriale, è proprietario di un’azienda di scarpe sportive di successo progettata per veicolare un’immagine in cui il fisico è simbolo di bellezza e permette di primeggiare in linea con i canoni ritenuti più nobili. Lasciamo perdere che in realtà Gianni nel suo corpo si sente stretto, perché ha 50 anni e tanta paura del decadimento in arrivo, inevitabile, del suo fisico. Una paura che lo porta a azzardare molte variazioni della menzogna, interpretando persone diverse per sfidare la sua capacità di seduttore. Chiara (Miriam Leone) è altrettanto sportiva, ottima tennista in carrozzina e violinista di talento, ma è molto più consapevole di sé e del proprio corpo, che utilizza per comunicare valori positivi con chi la circonda.

Corro da te è un fedele remake della commedia francese Tutti in piedi, primo film da regista del francese Franck Dubosc, che da anni porta in scena in televisione e al cinema proprio l’immagine di Gianni, quella del playboy un po’ mitomane. La versione italiana riesce a rendere bene la dimensione credibile, sempre umana ma non superficialmente retorica, della parabola dell’egoista misogino convertito come da manuale a una visione meno egoriferita del mondo. La disabilità è raccontata con salvifica ironia, arma molto frequentata da chi ci convive tutti i giorni, ma meno frequentemente da chi mette in atto quella forma di distanziamento, camuffato da solidarietà, rappresentato da un politicamente corretto di facciata che rappresenta, formula vuota dopo formula vuota, una presa di distanza.

Sana perfidia aleggia nelle dinamiche comiche di questa commedia, secondo le regole più nobili del genere ormai scolorite. Nel mettere in evidenza il cameratismo decadente del maschio alfa, lo scompone nelle sue componenti più meschine, ma soprattutto ne smaschera il patetico senso di inadeguatezza che lo caratterizza. Evidente che vivere su una sedia a rotelle (seppure per pochi momenti di travestimento) cambierà per sempre Gianni, ponendolo di fronte a riti stanchi ormai fuori tempo massimo, a un gioco ripetuto all’infinito non più liberatorio, ma involontario come quello di un criceto sulla ruota.

La corsa, il movimento, l’avvicinarsi e l’allontanarsi sono i moti prima di tutto emotivi al centro di questa commedia romantica messa in scena da Riccardo Milani, che poggia su una scrittura accurata e interpretazioni convincenti. Non solo Pierfrancesco Favino e Miriam Leone funzionano bene nel loro moto perpetuo oscillatorio, ma anche gli interpreti di contorno sono caratteristi decisamente in parte, da Pietro Sermonti a Vanessa Scalera, da Pilar Fogliati a un’ultima toccante apparizione della splendida Piera Degli Esposti.

Cinema artigianale in senso nobile, costruito con attenzione e rispetto, per i suoi personaggi e per il pubblico che avrà voglia di vederlo.