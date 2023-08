La storia di un ufficiale della Marina Regia italiana a capo di un sommergibile. Un evento reale raccontato da Edoardo De Angelis nel film che apre il Festival di Venezia 2023, Comandante, con protagonista Pierfrancesco Favino. La recensione di Mauro Donzelli.

È indifferente o quasi alla guerra che combatte. Si sente depositario dell’eredità di un passato nobile come quello italiano, con secoli di storia che relativizzano tutto, ma che forniscono soprattutto le vere eterne leggi con cui comportarsi In mare. Salvatore Todaro è una leggenda ancora oggi per la Marina Militare italiana, che addirittura gli ha recentemente dedicato una classe di sommergibili. Era un asso di questa imbarcazione così particolare e camaleontica, proprio come la figura di questo eroe di guerra che affondava le navi, ma salvava gli equipaggi, in ossequio a quanto “si è sempre fatto in mare, sempre si farà, e coloro che non lo fanno siano maledetti”. Comandante di Edoardo De Angelis, anche sceneggiatore insieme allo scrittore Sandro Veronesi, racconta una vicenda realmente accaduta, nell’ottobre 1940, durante la Seconda guerra mondiale.

Il Cappellini è un sommergibile uscito di cantiere poco più di un anno prima. Mentre si trova in navigazione in pieno Atlantico, incrocia un mercantile a fari spenti, che inizia a fare fuoco contro l’imbarcazione italiana. La battaglia è breve ma violenta, la nave ha la peggio e affonda. Todaro decide di salvare i naufraghi, che scopre essere belgi, quindi di nazione neutrale, anche se ancora per pochi giorni, prima di schierarsi nel conflitto con l’Inghilterra, quindi contro l’Italia alleata con la Germania nazista. Il sommergibile non più contenerli tutti, sono ventisei, ed è costretto a rimanere in emersione, esposto al fuoco alleato in mari molto pericolosi. Mette a rischio, insomma, la vita sua e quella dei suoi uomini.

Come ogni viaggio dell’eroe, è quello che lo attende sulla terraferma a rappresentare un orizzonte da raggiungere e una valvola di sfogo durante le difficoltà in alto mare. La moglie Rina, il figlio nato da poco e, presto, una bambina da conoscere. Si cita l’Iliade ma è l’Odissea il destino di chi i propri cari li vive per lo più in assenza, a rappresentare un sentimento cruciale per il protagonista di Comandante. Nato a Sottomarina di Chioggia da famiglia agrigentina, regala una nuova occasione a Pierfrancesco Favino per sottoporsi alle sue ormai proverbiali sessioni di mimetismo dialettale. Viene descritto come poliedrico se non ambiguo. Convinto uomo in divisa, cattolico e rigido, per cui i cannoni sono lì per sparare, ma anche sperimentatore di occultismo e spiritismo, tanto da farsi guidare talvolta dall’istinto e da intuizioni, dolorante alla spina dorsale e convinto di avere un destino segnato.

Quella di Todaro e dei sommergibilisti è una guerra particolare, senza trincea e con il nemico lontano, combattuta con tutti i sensi e in un ambiente claustrofobico che impone una convivenza forzata che alimenta ancora di più il cameratismo. I ritmi sono lenti, gli appostamenti e le attese la norma, la battaglia una breve parentesi, seppure capace di sconvolgere tutto. La prima ora di Comandante ci introduce proprio quello stile di vita, dopo l’abbandono del porto e delle “donne” rimaste a casa, fra le distrazioni date dalla musica e le canzoni, ma anche dalla cucina, da buoni italiani. La guerra rappresenta anche un’occasione per alimentare il senso di unità nazionale della giovane Italia, riunendo regioni e dialetti diversi, spesso per la prima volta lontani da casa.

Quelli che vanno in mare, sospesi in un limbo, fra un sotto e un sopra. Condizione che alimenta la necessità di farsi guidare da un qualche senso senso dato dall’esperienza, oltre alla razionalità di un addestramento che renda ogni gesto un automatismo. Anti spettacolare e a tratti magniloquente, se non retorico, nella sua ostinata rivendicazione di un DNA nazionale di cui essere orgogliosi, il film di De Angelis si prende il tempo per mettere in chiaro i personaggi e le sfide in ballo, è granitico nella muscolare visione del cameratismo e della rievocazione delle gesta di un eroismo antico come le leggi del mare. Una bolla a sé stante, in cui si muore - e ci si salva - secondo regole diverse. Anche durante una guerra, qualsiasi siano gli schieramenti.