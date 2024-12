Un adetto ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Los Angeles deve vedersela con un sadico terrorista che lo ricatta. Questa trama e l'ambientazione natalizia sembrano in qualche modo richiamare Die Hard, ma Jaume Collet Serra non è John McTiernan, e anche il resto non è all'altezza. La recensione di Carry-On di Federico Gironi.

C’era una volta Die Hard, in cui John McClane di Bruce Willis (ci manchi, Bruce), la sera della Vigilia, doveva salvare la moglie interpretata da Bonnie Bedelia e un sacco di altre persone da un gruppo di terroristi malintenzionati e guidati dal diabolico Hans Gruber di Alan Rickman (manchi anche tu, Alan) che avevano preso il controllo di un grattacielo mentre si svolgeva la festa di Natale aziendale.

C’era una volta Arma letale, che si apriva sulle note di “Jingle Bell Rock” prima che Amanda Hunsaker si buttasse di sotto, e poi introduceva il suo protagonista Martin Riggs (Mel Gibson, che a modo suo manca anche lui) mostrandolo sgominare un traffico di droga che usava come copertura una rivendita di alberi di Natale.

C’è, oggi, Carry-On, che in un vivaio dove si vendono alberi di Natale ambienta la scena iniziale, quella che ci presenta il villain senza nome interpretato da Jason Bateman, e che usa la vigilia di Natale come setting temporale per le sue vicende. Una vigilia di Natale in cui un addetto alla sicurezza aeroportuale (il Taron Egerton della serie di The Kingsman) si trova per caso nel mirino di un gruppo di terroristi, capitanati appunta da Bateman, che minacciano di uccidere la sua fidanzata incinta (Sofia Carson), che lavora in aeroporto anche lei, se non si presta a far passare senza problemi ai controlli un misterioso bagaglio a mano nero contenente qualcosa di terribile e letale.

Hey, un secondo: ma il secondo Die Hard, non si svolgeva proprio in un aeroporto, la vigilia di Natale, con un sacco di scene ambientate in un deposito bagagli?

Ora, sappiamo tutti benissimo che Taron Egerton non è Bruce Willis né Mel Gibson, e che Jaume Collet-Serra sarà anche un discreto shooter, ma John McTiernan e Richard Donner erano un’altra cosa, ma che Netflix, con questo Carry-On, cerchi di rinverdire i fasti di un genere e della sua stagione migliore è cosa che non solo fa abbastanza piacere, ma anche una certa quale tenerezza.

Certo, tutto rimane una pallida imitazione di quello che è stato, e le citazioni sarebbero numerose ancora da elencare (vogliamo parlare dell’artificio per cui il personaggio di Egerton e quello di Bateman comunicano attraverso un auricolare quasi invisibile, e quel che dice l’addetto alla sicurezza rivolto al terrorista viene spesso frainteso da quanti gli sono fisicamente prossimi?), ma infierire, o stare a fare i pignoli, sarebbe poco utile e un po’ crudele.

Anche perché, va detto, in tutta la sua scarsa originalità, nonché a tratti plausibilità, il problema di Carry-On non è di certo la trama, o il copione. Testimonianza ne è anche il fatto che una giovane spettatrice che ha visto il film con me, sebbene ancora non esposta alle matrici originali, ha avuto modo di apprezzare.

C’è però qualcosa, più di qualche singola cosa, in Carry-On, che lo rende eccessivamente artificioso e esangue, anche considerata la sua appartenenza a una situazione e un contesto produttivi che di certo non sono noti per la cura formale che richiedono o dedicano ai loro film.

Nonostante una serie di sforzi encomiabili, che danno qualche risultato superficiale, l’immagine del film di Collet-Serra rimane monodimensionale, un po’ come le psicologie dei personaggi che le abitano, solo apparentemente articolata, come le motivazioni (un po’ inutili e secondarie, e alle quali è giustamente riservata solo un paio di linee di dialogo) degli attentatori. Il che è un po’ un paradosso, considerato che, nella sua esplicita semplicità, Carry-On vuole essere un film incentrato sul cinetismo delle situazioni, e sulla forza di una tensione che non diventa però mai davvero coinvolgente quanto vorrebbe.

D’altronde, Carry-On è stato progettato per essere il perfetto film in streaming di queste feste: divertente e semplice abbastanza da essere seguito anche in mezzo alla confusione di una casa piena di amici o familiari, anche oberati dal cibo o dalle bevande. Ragione in più per farne un qualcosa di mai troppo spesso, dal punto di vista del contenuto e dell’immagine, di facilmente digeribile.

Di leggermente effervescente ma solubile allo sguardo, perfetto corrispettivo filmico di una compressa d’Alka Seltzer da sciogliere in mezzo bicchiere d’acqua.