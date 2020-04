Una leggenda con qualche riferimento nella storia in un film epico e magniloquente di tre ore diventato un classico del genere.

Il cuore sarà anche impavido, come ci ricorda il sottotitolo di Braveheart, ma soprattutto batte forte e alimenta grandi sentimenti. Il guerriero sa essere violento, insomma, ma da buon erede dei codici cavallereschi di altre zone dell’Europa medievale di allora, siamo fra XIII e XIV secolo, ha un suo modello di comportamento galante. Mel Gibson affronta la sfida di un affresco storico su una minoranza schiacciata territorialmente da invasori superiori per mezzi e cinismo, come farà anche successivamente in Apocalypto. Qui è maggiore l’afflato epico, ma le tematiche non sono poi così diverse.

La prima motivazione che guida William Wallace, personaggio sospeso fra leggenda e storia, le cui gesta sono poi state cantate alcuni secoli dopo da racconti epici simil omerici, è la sete di vendetta. Un sentimento primordiale come la terra delle estreme Highlands in cui da ragazzino il padre viene ucciso da una rappresaglia dell’esercito inglese invasore. In seguito, dopo aver toccato gli affetti famigliari più intimi, saranno sempre loro a uccidere la sua amata, appena sposata in segreto. Sono motivazioni, quindi, prima personali e solo dopo, una volta formato dallo zio alle lettere e alla cultura europea, rigorosamente prima la testa e poi la spada, diventano patriottiche, costruendo quello che è considerato una specie di canto indipendentista scozzese. Qui i britannici sono perfidi senza speranze, dicono frasi del tipo “il problema con la Scozia è che è piena di scozzesi”, come i nazisti nel cinema americano, e non c’è dubbio come il cuore di tutti batta per chi combatte al grido di “possono prendere la nostra vita, ma non la nostra libertà”.

Un film indipendentista, nazionalista, uscito proprio a pochi anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica e della cortina di ferro e nel pieno dei conflitti nei Balcani fra gli stati appartenenti all’ex Jugoslavia. Braveheart ha avuto un ruolo anche nel risvegliare le coscienze indipendentiste scozzesi, portando alla richiesta di un referendum sulla devoluzione tenutosi due anni dopo, nel 1997, pur perdente, che ha portato però alla costituzione di un parlamento scozzese.

Gibson comincia a elaborare il suo cinema del sacrificio, della sofferenza spinta fino al martirio, insistendo sulla violazione del fisico, le carni ferite e trafitte, con l’inizio della fine che parte da una sorta di stupro legalizzato, la pretesa del re d’Inghilterra di applicare lo ius primae noctis. Tematiche che poi torneranno all’estremo nel suo cinema successivo: ne La battaglia di Hacksaw Ridge e, soprattutto, ne La passione di Cristo. Un monologo cruciale di Wallace, a convincere l’anima dei soldati scozzesi e la ragione dei nobili dei vari clan, sembra anticipare l’epopea del Gladiatore, puntando sull’orgoglio, la libertà e la voglia di ottenere per una volta giustizia.

Non manca poi il ritorno di fiducia dell’eroe per l’amore, che ha le affascinanti sembianze di Sophie Marceau, Isabella di Francia, sposa dell’erede al trono inglese, inviata a trattare con i ribelli. Impossibile evitare un altro archetipo delle guerre fra vicini, con clan che da secoli sono rivali fra di loro, prima di unirsi contro l’invasore: il tradimento. Questione di punti di vista e di narratori più o meno convincenti che hanno tramandato le gesta di uno o dell’altro dei condottieri scozzesi, per cui chi è “un infame” in Braveheart è invece l’eroe e il primo re di Scozia in un altro film successivo, Outlaw King.

Inutile aspettarsi troppo approfondimento della psicologia dei personaggi, quella di Wallace nasce come una leggenda, come un racconto epico e come tale, per diventare intrattenimento e monito ai lettori tramandato con forza, deve mantenere uno slancio retorico, esistenziale. Mel Gibson dimostra grande abilità nel rendere la brutalità delle battaglie e la spettacolarità delle scene di massa, ancora perfettamente godibili perché prive di troppi effetti digitali, ma costruite con migliaia di comparse. In questo senso è uno degli ultimi kolossal definibile come classico di Hollywood. Errori storici a parte: è una leggenda, è spettacolare, è cinema.