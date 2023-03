Winnie the Pooh horror bandito in Cina? Fatale una certa somiglianza

News Cinema

Ufficialmente per strani "problemi tecnici", la diffusione della versione horror di Winnie the Pooh avrebbe difficoltà a Hong Kong. La vera ragione sarebbe in una campagna di meme che riguarda Xi Jinping.

Winnie the Pooh - Blood and Honey, la rilettura horror-grottesca dei personaggi di A. A. Milne resi celebri dai cartoon Disney, non uscirà più a Hong Kong: come riporta il Guardian, il film doveva essere distribuito in Cina dalla VII Pillars Entertainment, che ha però comunicato via social che l'uscita è cancellata. L'azienda Moviematic, che pare avesse programmato una proiezione per questo martedì, ha confermato la cancellazione adducendo imprecisati motivi tecnici. Molti però parlano di censura, legata ad alcuni meme specifici riguardanti Winnie e un personaggio molto, molto in alto... Leggi anche Winnie the Pooh: Blood and Honey, il regista vuole realizzare una versione horror delle Tartarughe Ninja e dei Teletubbies

