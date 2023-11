Winnie the Pooh Blood and Honey 2: la prima terrificante immagine del sequel dell'horror sull'orsacchiotto antropomorfo

News Cinema

Le riprese di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 sono terminate e oggi arriva la prima fotografia di scena del seguito di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, che ci mostra l’orsacchiotto tanto amato dai bambini più assetato di sangue che mai.

Fra i tanti fenomeni cinematografici del 2023, che però ancora non è finito - attenzione! - e può quindi riservarci ancora delle sorprese, non c'è soltanto Barbienheimer. Uno dei successi più sorprendenti è stato il risultato al boxoffice - non certo paragonabile a quello dei film di Greta Gerwig e Christopher Nolan - di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, variante horror, anzi slasher, delle avventure dell'orsetto ghiotto di miele Winnie the Pooh. Con un budget di 100 milioni di dollari, il film sarebbe dovuto uscire direttamente in home video o su una piattaforma streaming. Sappiamo invece che non soltanto è arrivato nei cinema, ma anche che ha totalizzato un incasso mondiale pari a 6 milioni dollari. Ecco perché il regista Rhys Frake-Waterfield ha deciso di girare il sequel Winnie The Pooh: Blood & Honey 2, di cui è appena stata diffusa la prima spaventosa immagine.

Winnie the Pooh: Blood and Honey tra censure e sviste clamorose

Facciamo una piccola digressione su Winnie the Pooh: Sangue e Miele. Il film ha fatto immediatamente parlare di sé non solo perché trasformava uno dei personaggi più miti e simpatici della letteratura infantile in una creatura vendicativa e assetata di sangue, per giunta a causa delle nefandezze del suo padroncino Christopher Robin, ma perché in Cina è stato bandito dalle sale cinematografiche. La ragione? L'improvvisa comparsa di una serie di meme nei quali tanto il Winnie the Pooh "classico" quanto quello dell'horror britannico venivano accostati all'immagine del premier Xi Jinping. Il mese scorso, inoltre, in Florida, il film è stato mostrato per sbaglio da una maestra a dei bambini di quarta elementare. Tutto questo ha fatto accrescere notevolmente l'attesa di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, che sappiamo avere un budget 10 volte superiore al costo del primo film. Ciò ha consentito a Rhys Frake-Waterfield, che ha già terminato le riprese, di avere scene più articolate e sanguinolente, e un numero maggiore di morti, come se i 30 di Winnie the Pooh: Sangue e Miele non fossero abbastanza. C’è stata anche una maggiore cura nelle scenografie, negli effetti speciali e nei costumi.

La prima foto di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Come vi abbiamo detto diversi mesi fa, il buon Rhys Frake-Waterfield sta lavorando a un franchise horror basato sui classici dell'infanzia. I primi universi a tingersi di rosso saranno quelli di Bambi e di Peter Pan, e lo vedremo in Bambi: The Reckoning e Peter Pan's Neverland Nightmare. In attesa di fiondarci al cinema a vederli, vi mostriamo la prima foto di scena di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2. Ritrae il protagonista, che fa molta impressione: gli occhi sono rossi, l'espressione malvagia e minacciosa, e i denti sporchi di sangue. Aiuto!