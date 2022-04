West Side Story in Ultra HD 4K e Blu-ray, un backstage su Ariana DeBose, vincitrice dell'Oscar

News Cinema

In occasione dell'uscita di West Side Story in Blu-ray e Ultra HD 4K, vi presentiamo una featurette sulla vincitrice del premio Oscar Ariana DeBose.

È disponibile in Ultra HD 4K (anche Steelbook), Blu-ray e dvd West Side Story, nuova versione dello storico musical, firmata da Steven Spielberg: in occasione dell'uscita, possiamo mostrarvi un breve backstage su Ariana DeBose, la passionale interprete di Anita, vincitrice del premio Oscar 2022 come miglior attrice non protagonista. È una bella occasione per rivedere sul set anche il buon Steven.



West Side Story: Ariana DeBose e il commento di Steven Spielberg - HD

West Side Story, i contenuti delle edizioni Ultra HD 4K e Blu-ray