Wes Anderson difende Bill Murray, "è parte della mia famiglia"

Voci e accuse negli ultimi tempi hanno escluso Bill Murray dal mondo del cinema Wes Anderson si schiera dalla sua parte, dicendo che fa parte della sua famiglia e parlando del loro rapporto.

In Asteroid City, ennesimo film di Wes Anderson con un cast pieno di stelle, eppure spesso per pochi secondi, appena presentato a Cannes, avrebbe dovuto trovare uno spazio importante anche Bill Murray. Come spesso ha fatto nel cinema del regista texano, con cui ha lavorato in nove film. Invece alla fine hanno dovuto chiamare in tutta fretta Steve Carell per sostituirlo, dopo che Murray ha contratto il Covid-19. Ma ci sono altre ragioni, più serie, per cui il grande comico americano è stato escluso e ormai ostracizzato dal cinema del suo paese. Per delle "condotte inadeguate" e delle "molestie sessuali".

Wes Anderson si schiera dalla sua parte, però, e ha dichiarato a Indiewire che questi fatti non hanno intaccato la sua relazione lavorativa con Bill Murray. "Bill è stato un mio grande supporter fin dall'inizio. Non voglio parlare dell'esperienza di qualcun altro, ma fa davvero parte della mia famiglia. È il padrino di mia figlia. L'ha proprio battezzata, è quello che le ha tirato dell'acqua addosso". Sostituito in Asteroid City da Carrell, come detto, si è poi presentato in Spagna, sul set, quando si è ripreso. "Abbiamo finito il film e Bill ed io ci siamo messi in macchina guidando fino alla Francia", ha aggiunto Anderson. "Una bella maniera di finire, ma è stata la prima volta che non l'ho avuto in un mio film da tanto tempo. Ci sono persone con cui lavoro, Owen Wilson, Bill, Jason Schwartzman, con cui ho un rapporto da così tanto tempo che, se non ci sono, mi sembra che manchino".

Bill Murray è stato allontanato dal set di Being Mortal, dopo numerose accuse di molestie. Si è giustificato dicendo che è cambiato il modo in cui ci si relaziona oggi e che spera di far pace con questa nuova cultura. I prossimi film di Anderson saranno The Wonderful Story of Henry Sugar, adattamento da Roald Dahl per Netflix, le cui riprese partiranno l'autunno prossimo, e un progetto ancora senza titolo con Michael Cera e, forse, anche i "soliti" Jeff Goldblum e Benicio Del Toro.