Werwulf: Robert Eggers dopo Nosferatu affronta il tema dei lupi mannari in un film d'ambientazione medievale

Dopo l'enorme successo ottenuto in tutto il mondo da Nosferatu (pur tra le inevitabili divisioni critiche sulla riuscita del film), Robert Eggers ha annunciato un altro film di mostri, che in America uscirà come il precedente il giorno di Natale, in questo caso del 2026. Si tratta di Werwulf che, com'è facilmente intuibile dal titolo, tratterà di lupi mannari.

Werwulf: i lupi mannari secondo Robert Eggers

La grafica del titolo, Werwulf, lascia intuire anche l'ambientazione. Se già i personaggi di Nosferatu parlavano (in originale) un inglese arcaico, stavolta l'azione si sposta nel tredicesimo secolo. La sceneggiatura è stata scritta assieme al coautore di The Northman, Sjón e anche in questo caso il film sarà parlato in "Old English". Questo quello che scrive in proposito Hollywood Reporter: "Inizialmente, Eggers aveva in mente di girarlo in bianco e nero, ma ha cambiato idea. Considerando l'ambientazione e il dialetto, Eggers ci promette un altro tuffo profondo in un film d'epoca in costume torbido e violento, coerente con la sua opera, che si è guadagnata un pubblico fedele". A produrre Werwulf sarà Chris Columbus, che ha prodotto anche Nosferatu, di cui vi riproponiamo il trailer..