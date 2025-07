Warner pronta al motociclismo a tutta azione e al debutto del DC Universe: ecco le novità della stagione in arrivo al cinema

News Cinema

Una nuova stagione che segna con Superman il debutto cruciale del nuovo universo della DC Comics per Warner Bros Discovery. Ma non solo, molta curiosità desta la risposta in moto da corsa a F1 e il ritorno di Paul Thomas Anderson. Abbiamo parlato a Ciné delle novità del marchio con Arturo De Simone

Si comincerà subito dal 9 luglio, in sala con Superman, per affacciarsi all'estate tipicamente piena di proposte di Warner Bros Discovery. Un film pietra miliare, a suo modo, quello di James Gunn, visto che segna il debutto dell'atteso DCU, l'universo della DC Comics, con un primo capitolo all'insegna di Dei e Mostri. Per non parlare, più avanti nell'autunno, di Idolos, avventura nel mondo del motociclismo a tutta velocità molto atteso in un paese che ama le due ruote come il nostro.

Ci sarà poi spazio all'horror del nuovo capitolo, Il rito finale, della saga di The Conjuring, e per gli amanti, come noi, di Paul Thomas Anderson il suo nuovo film, Una battaglia dopo l'altra, in sala il 25 settembre e con protagonista Leonardo Di Caprio.

Abbiamo parlato di questo e altro con Arturo De Simone, VP Theatrical Marketing Italy and Spain & Italian Local Productions di Warner Bros Discovery.