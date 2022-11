Vicini di casa: il trailer del film con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni

News Cinema

Questa "commedia afrodisiaca" diretta da Paolo Costella arriverà nei cinema italiani il 1° dicembre con Medusa. Ecco trailer, trama e poster di Vicini di casa.

Da un lato, Claudio Bisio e Vittoria Puccini. Dall'altro, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Ecco le due coppie che animano le vicende piccanti di Vicini di casa, "commedia afrodisiaca", come viene definita, che debutterà nei cinema italiani il 1° dicembre con Medusa.

Vicini di casa è diretto da Paolo Costella, il regista di film come Matrimonio al Sud e Per tutta la vita, che lo ha anche sceneggiato assieme a Giacomo Ciarrapico. La storia è quella di due coppie, una dal desiderio abbastanza spento, l'altra invece focosa e passionale, che si trovano a confrontarsi riguardo il loro atteggiamento nei confronti del sesso, con risvolti tutti da ridere.

Ecco qui di seguito trailer, trama e poster di Vicini di casa.

Vicini di casa: Il Trailer del Ufficiale del Film - HD

Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma.

Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni), una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso “rumorosa”. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...

