Vertical Movie Festival: la VII edizione in programma dal 4 al 6 dicembre presso gli Studi di Cinecittà

News Cinema

Torna il primo festival internazionale dell’audiovisivo nel formato video verticale 9/16, ideato e diretto da Salvatore Marino, con il partenariato di Rai Italia, ComingSoon, Dagospia, Artisti7607.

Il 4 dicembre 2024 alle ore 19,00, presso gli Studi di Cinecittà a Roma, si svolgerà la settima edizione del Vertical Movie Festival (verticalmovie.it), il primo festival internazionale dell’audiovisivo nel formato video verticale 9/16. Il Festival è ideato e diretto da Salvatore Marino, con il partenariato di Rai Italia, ComingSoon, Dagospia, Artisti7607.

I 40 cortometraggi finalisti sono stati selezionati da oltre 2000 opere pervenute da 117 paesi.

I CONDUTTORI DEL FESTIVAL

La serata finale che premierà i vincitori sarà presentata dalla nota conduttrice di Rai Tre e La7 Eva Crosetta. Nell’arco delle tre giornate, condotte dall’attrice e conduttrice Maddalena Zoppoli, si alterneranno panel, masterclass, dibattiti sul cinema verticale, sulle nuove tecnologie e sull’intelligenza artificiale.

TALK, INCONTRO CON I PROTAGONISTI

Tutti i talk che vedranno protagonisti attori e registi sono a cura del format evento About You diretto da un gruppo di attori e registi. Elenchiamo di seguito gli incontri:

4 dicembre ore 12,00 “Incontro con l’attore Stefano Fresi, noto protagonista di “Smetto quando voglio” e de “I delitti del BarLume”.

4 dicembre ore 18,00 “La scrittura nel cinema, incontro con l’autrice e sceneggiatrice Silvia Scola”. Il suo lungometraggio d’esordio è “Che ora è” con Troisi e Mastroianni per la regia di suo padre Ettore, con il quale ha scritto tra gli altri “La Cena”, “Concorrenza sleale”, “Gente di Roma”, “Che strano chiamarsi Federico”.

4 dicembre ore 19,00 “Incontro con l’attrice Miriam Galanti”. Attrice poliedrica è tra i protagonisti della serie TV diretta da Carlo Verdone “Vita da Carlo”.

5 dicembre ore 19,00 “Incontro con il regista della serie tv Mare fuori Ivan Silvestrini”

6 dicembre ore 19,00 “Incontro con Massimiliano Manfredi”. Attore e doppiatore per la Disney e Pixar di Coco - Soul - Thor - Star trek - Toy Story.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LE OPERE FUORI CONCORSO DELLA SEZIONE VERTICAL AI

La novità di questa settima edizione sono le opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza

artificiale, a cui il Vertical Movie dedica la sezione Vertical AI a cura dell’attrice e sceneggiatrice Serena Di Marco. Saranno proiettate sugli schermi verticali del festival, per la prima volta in assoluto ed in esclusiva internazionale, le opere dell’artista newyorkese Antony Eduards @anteddai, dell’artista leccese Valerio Calsolaro @valeriocalsolaro e dell’artista Ray Tijssen 0010x0010 @0010x0010. Il 5 dicembre alle ore 21,00 saranno presentate brevi antologie degli artisti.

I MAESTRI SI MISURANO COL VERTICALE

In questa edizione viene proposta, fuori concorso, la prima opera verticale del regista e autore storico del Bagaglino Pierfrancesco Pingitore, in collaborazione con il regista e produttore Mirko Alivernini.

LA GIURIA

La giuria è presieduta dalla sceneggiatrice e autrice Silvia Scola e composta dal direttore di RaiPlay Maurizio Imbriale, dal consulente Rai Roberto Nepote, dal musicista e compositore Fabrizio Fornaci, dall’attore Jonis Bascir, dal regista e produttore messicano Octavio Maya Rocha, dal regista, autore e produttore coreano Chul Heo, dall’attrice Roberta Lista, dalla sceneggiatrice e autrice Alessandra Kre, dall’attore e autore Rubens Giusberti, dal direttore casting e aiuto regia Andrea Marrari, dall’attrice Valentina Gemelli, dall’attrice e critica Maria Scuotto, dal video artist Valentino Russo, dal giovane produttore e regista Simone Fordham, dal regista e autore Emanuele Matera, dalla makeup artist Rose Mazzone, dall’attrice Letizia De Ieso, dal giovane scrittore Giulio Maria Miele.

I PROPOSITI DI VERTICAL MOVIE

Il proposito di Vertical Movie è dare spazio alla creatività delle giovani generazioni, al fine di sviluppare progetti audiovisivi nel formato verticale. Vertical Movie non ha scopo di lucro, l'unico fine è promuovere e divulgare le nuove tendenze, le virtù creative del mondo giovanile.

LE SEZIONI DEL VERTICAL MOVIE

VERTICAL GREEN, accoglie opere il cui tema tratti la cura dell’ambiente, le rinnovabili, l’attenzione alla sostenibilità e contro ogni forma di inquinamento.



In questa sezione troviamo HOMO CREATOR, diretto da Daniele Bagolin, scritto da Daniele Bagolin e Domenico Spagnuolo, nominato tra i finalisti della VII Edizione del VMF 2024. In un futuro non troppo lontano, le persone vivono sottoterra, sono creatori di contenuti e ricevono un reddito di cittadinanza:





VERTICAL OPEN, una sezione a tema libero.

VERTICAL REPORT, accoglie opere reportage, che raccontino avvenimenti e fatti di attualità, di cronaca politica e di costume. Un’indagine sull’operato dell’uomo nel contesto della sua stratificazione sociale. A cura di Enzo Aronica, autore, scrittore, documentarista e produttore.

VERTICAL DRAMA. Opere a ispirazione teatrale che si sviluppano con soluzioni monologanti o di dialoghi a due o a tre personaggi. Sezione curata dall’attore e regista Maximilian Nisi

VERTICAL FASHION. Sezione che racconta le tendenze del momento legate al fashion. Sezione a cura del designer Marco Coretti.

VERTICAL SONG. Accoglie videoclip musicali. A cura di Fabrizio Fornaci, compositore di colonne sonore per film e documentari, nonché di musiche per sigle e programmi Rai e Mediaset. Segretario dell’ A.C.M.F. (Associazione Compositori Musica per Film).

PERCHE’ IL VERTICAL MOVIE?

Ad oggi oltre il 70% dei filmati caricati in rete sono nel formato verticale. Un nuovo linguaggio che nasce con i social media e diventa parte integrante della narrativa audiovisiva. Siamo chiaramente di fronte ad una nuova forma espressiva, una nuova forma d’arte.

Il Vertical Movie Festival, ideato e diretto dall’attore e autore Salvatore Marino, è il primo evento di cinema verticale al mondo e nasce dall’esigenza di trovare un nuovo modo di raccontare, di definire e rendere concreto quello che per le giovani generazioni è il formato video per eccellenza.

Le opere in concorso sono visibili sul sito del VerticalMovie Festival, verticalmovie.it

IL VERTICAL MOVIE FESTIVAL E’ OSPITE DEL TEATRO DI POSA DELLA SCUOLA DI CINEMA ROMA FILM ACADEMY ED IN PARTNERSHIP CON L’ACCADEMIA GRIFFITH

Il Vertical Movie Festival, annuncia con entusiasmo che lo svolgimento del festival si terrà presso il Teatro di Posa della Roma Film Academy, una delle scuole di cinema più prestigiose della capitale. Questo anno, il festival si svolgerà anche in collaborazione con l'Accademia Griffith, una scuola che forma i cineasti del futuro, consolidando una sinergia tra realtà formative e l'innovazione nell'ambito cinematografico.

Il Teatro di Posa della Roma Film Academy, con le sue strutture all'avanguardia, rappresenta il palcoscenico ideale per questa edizione del festival, che vuole esplorare e celebrare le nuove forme di linguaggio cinematografico. Grazie a questa partnership, il VerticalMovie Festival potrà offrire un'esperienza unica agli studenti, ai professionisti del settore e al pubblico, attraverso proiezioni, workshop e incontri con esperti.

L'Accademia Griffith, che condivide la passione per l'innovazione e la formazione di nuovi talenti, affiancherà il Vertical Movie Festival con il suo supporto e la sua esperienza.

Questo incontro tra istituzioni educative e realtà cinematografiche si preannuncia come un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e per i professionisti in cerca di nuove opportunità nel mondo del film verticale.

Il Vertical Movie Festival si conferma quindi come un evento all'avanguardia che non solo celebra il cinema in tutte le sue forme, ma promuove anche la formazione e la crescita dei giovani cineasti.

Per maggiori informazioni, contatti stampa e programma completo del festival, visitare il sito web del Vertical Movie Festival verticalmovie.it