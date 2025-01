Vermiglio, la famiglia Graziadei arriva su Sky Cinema Uno e NOW

News Cinema

Reduce da una candidatura ai Golden Globe 2025, Vermiglio arriva questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, in prima TV in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea sulla piattaforma di NOW a partire dalle 21:15. Diretto e scritto da Maura Delpero, il film drammatico è stato presentato in anteprima all’81esima Mostra del Cinema di Venezia e ha trionfato portando a casa il Leone d’argento.



Ambientato nel 1944 in Trentino, nella frazione di Vermiglio, il film racconta la storia di tre sorelle adolescenti: Lucia, Ada e Flavia Graziadei sono le figlie di Cesare, un insegnante eccentrico sposato con Adele. Con lo sfondo dell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia protagonista vedrà il proprio equilibro vacillare con l’arrivo di un soldato siciliano rifugiato che ha salvato la vita di un cugino dei Graziadei, Attilio. Mentre il resto del mondo sembra essere pronto ad accogliere nuovamente la pace nella propria vita con la fine della guerra, un’altra scoppia nella famiglia Graziadei. Pietro, soldato siciliano, conquista il cuore della primogenita Lucia che decide di sposarlo e dal quale avrà una figlia, Antonia. Pietro, però, torna in Sicilia e soltanto successivamente si scoprirà che l’uomo è morto, assassinato dalla sua prima moglie siciliana. Una notizia diffusa tramite giornale e che Lucia processa con difficoltà, tanto da rifiutare la sua stessa figlia e meditando il togliersi la vita.



Il cast di Vermiglio è composto da Giuseppe De Domenico che interpreta Pietro e Martina Scrinzi che invece è Lucia. Tommaso Ragno è Cesare, mentre Carlotta Gamba è Virginia e Roberta Rovelli è Adele. Orietta Notari è la zia Cesira, Patrick Gardener è Dino Graziadei e Anna Thaler è Flavia. Infine Luis Thaler è Tarcisio, Simone Bendetti è Giacinto, Rachele Potrich è Ada e Santiago Fondevila è Attilio. Una curiosità relativa alla location: come suggerisce la scelta del titolo, le riprese si sono svolte in Val di Sole senza escludere naturalmente Vermiglio, il paese natale del padre della regista, così come a Carciato e a Comasine. Oltre ad aver vinto il Leone d’argento a Venezia 81 e aver partecipato ai Golden Globe 2025 nella categoria di miglior film in lingua straniera, Vermiglio è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2025 nella categoria di miglior film internazionale.