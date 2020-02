Venom 2: Tom Hardy posta la prima immagine di Woody Harrelson alias Carnage

News Cinema

Attualmente in fase di riprese con un'uscita prevista per ottobre 2020, Venom 2 vedrà il personaggio di Tom Hardy alle prese con il criminale interpretato da Woody Harrelson.

Per stessa ammissione dell'attore, si sapeva già da prima che Venom uscisse nelle sale che Woody Harrelson sarebbe tornato nel sequel. Chi ha visto il film sa che l'attore ricopre un ruolo minore, perché l'intento è sempre stato quello di ampliarlo nel sequel.

Fortunatamente Venom è andato bene al box office, cosa che non era proprio scontata, arrivando a incassare 856 milioni di dollari a livello mondiale, tanto da assicurarsi il via libera per un seguito. Venom 2 è attualmente in fase di riprese e grazie al suo protagonista Tom Hardy, possiamo dare una prima occhiata a Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady, temibile serial killer il cui destino è quello di diventare Carnage, nemesi di Venom.

Qui sotto vedete la foto postata da Hardy sul suo account Instagram. Venom 2 uscirà nei cinema il prossimo ottobre 2020 con la regia di Andy Serkis.